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捏造谎言的美西方再遭“打脸”（观象台）

林子涵
2021年02月25日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近来，某些美西方政客、媒体再次大肆抹黑中国“一带一路”倡议，诬称中国诱使相关发展中国家贷款建设大型基础设施，让贷款国落入巨额“债务陷阱”。

日前，美国约翰斯·霍普金斯大学与哈佛大学的两位学者在《大西洋月刊》刊文，用详实的论据直指“中国债务陷阱”是美西方政客捏造的谎言。

文章指出，所谓“陷阱”，子虚乌有。比如，美西方媒体反复炒作的斯里兰卡汉班托塔港项目，正是美西方企业首先提出要在斯里兰卡投资、承建、运营该港口，却长期拿不出行动，而后中国企业通过公平竞争赢得了开发权。此时距离中国提出“一带一路”倡议还有6年。

文章还指出，斯里兰卡虽面临高额国际主权债务，但日本、世界银行等才是大债主，且2017年汉班托塔港债务仅占斯里兰卡外债的5%。连斯里兰卡前央行行长都说，汉班托塔港债务不是该国金融困难的原因。

发展中国家债务问题由来已久，成因复杂。以非洲为例：在非洲国家整体外债中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过3/4。但没有任何国家因与中国合作陷入债务困境。

对于发展中国家追求发展的意愿，美西方政客与媒体长期选择性失聪。中国认为，解决发展中国家债务问题的根本之道，在于以合作增强发展中国家的自主发展能力。中国在此方面始终不遗余力，合作成果有目共睹。在南美，中企投资承建了阿根廷最大风电项目群多期项目，有望每年为当地提供4.5亿千瓦时清洁电力，满足10万户居民用电。在东南亚，中国进出口银行融资支持柬埔寨公路项目，有效缓解了首都金边的交通压力，带动沿线城镇经济发展。在中东欧，波黑的斯坦纳里火电厂采用中国研发的环硫化床技术，电厂二氧化硫排放量远优于欧盟标准……

再看指手画脚的美西方国家又做了什么？汉班托塔港项目初期，斯里兰卡政府曾与美国进行了接触，但美国拒绝了斯里兰卡的合作请求。后来，是中国进出口银行为斯里兰卡提供了商业贷款。

毋庸置疑，美西方见不得中国的“朋友圈”越扩越大，见不得发展中国家走上正确的发展道路。那些东拼西凑的蹩脚谎言，正是这种输不起的心理在作祟。靠对外殖民掠夺完成原始积累、自以为是的美西方不愿做也做不成的事，要是中国和发展中国家做成了，美西方不但面子没了，里子也要输光了。

新冠肺炎疫情给世界上了一课。美西方必须认识到，各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。应对全球性危机和实现长远发展，唯有走团结合作之路。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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