新华社布达佩斯2月24日电（记者袁亮）匈牙利总理欧尔班24日在社交媒体上说，匈牙利当天开始接种中国国药集团生产的新冠疫苗。

中国出口匈牙利的首批新冠疫苗于2月16日运抵匈首都布达佩斯。匈牙利首席医疗官米勒·塞西莉亚说，22日至23日中国疫苗被陆续运送至约5000名家庭医生的诊所。米勒说，中国疫苗可在2至8摄氏度的温度下储存，非常适合家庭医生使用。

匈牙利自2020年12月底开始新冠疫苗接种，优先接种人群包括医务工作者、老年人以及福利院居民和工作人员等。据匈牙利新冠疫情防控中心公布的数据，截至当地时间24日8时，匈牙利有471004人完成第一剂疫苗接种，其中208846人完成两剂接种。

匈牙利目前已批准并采购了5款新冠疫苗，包括中国国药集团疫苗、俄罗斯“卫星V”疫苗、美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司合作研发疫苗等。

匈牙利新冠疫情防控中心24日公布的疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例2855例，累计确诊410129例；新增死亡102例，累计死亡14552例；累计治愈313450例。

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