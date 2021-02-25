新华社北京2月24日电（记者伍岳、许可）外交部发言人汪文斌24日说，中方愿同各方一道共商全球生物多样性保护大计，为保护我们的共同家园、实现人类可持续发展作出贡献。

当日例行记者会上，有记者问：联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生日前接受采访，表示近年来中国生态文明建设取得巨大进步，认为中方通过出台环保法律等方式加强生物多样性保护。安诺生还呼吁国际社会加强多边合作，共同建设一个包容和可持续的未来。中方对此有何评论？

汪文斌说，中国先后出台10多部与生物多样性相关的法律法规，持续加大生态空间保护力度，为生物多样性保护提供坚实法律和政策保障。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。

汪文斌说，在加强国内生态文明建设的同时，中方深度参与国际交流与合作。切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标。中方倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，先后与100多个国家开展环保交流合作。去年，习近平主席提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值目标和努力争取2060年前实现碳中和愿景，以及提高国家自主贡献力度等新举措，体现了中国作为负责任大国积极应对气候变化和推动构建人类命运共同体的坚定决心，受到国际社会的高度肯定。

汪文斌说，生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是人类共同梦想。今年中国将在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，“中方愿以此为契机，同各方一道共商全球生物多样性保护大计，用实际行动践行多边主义，为保护我们的共同家园、实现人类可持续发展作出贡献。”

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