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古特雷斯呼吁全球采取行动遏制气候变化

2021年02月25日08:54 | 来源：新华社
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新华社联合国2月23日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯23日表示，国际社会应更加重视通过采取雄心勃勃的气候行动以预防进一步的气候变化，保护国家、社区和民众免受日益频繁和严重的气候影响。

古特雷斯当天在安理会就气候变化与和平和安全问题举行的高级别辩论会议上指出，气候变化是当今时代的“根本性问题”。过去十年是人类历史上最热的时期，二氧化碳水平创历史新高，野火、气旋、洪水和干旱成为新常态。他说：“我们必须让世界走上正轨，实现《巴黎协定》的目标，避免气候灾难。我们必须建立一个真正的全球联盟，力争到21世纪中叶实现（温室气体）净零排放。”

古特雷斯同时表示，气候破坏是危机的“放大器和倍增器”。气候变化加剧社会不平等，削弱社会凝聚力。在从阿富汗到非洲萨赫勒地区在内的诸多地方，气候变化加剧了动荡和冲突的风险。

古特雷斯还说，气候破坏已经在全球范围内导致流离失所增加。在一些太平洋岛国，整个社区被迫搬迁，人们的生计和文化等受到“可怕的影响”。

古特雷斯敦促安理会成员国在2021年这关键的一年中发挥自己的影响力，以确保11月在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功，并动员包括国际金融机构和私营部门在内的其他各方发挥作用。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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