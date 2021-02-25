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玻利维亚总统亲往迎接中国新冠疫苗

2021年02月25日08:50 | 来源：新华社
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新华社利马2月24日电 拉巴斯消息：运载由中国国药集团生产的新冠疫苗的玻航专机24日抵达玻利维亚第一大经济城市圣克鲁斯。玻总统阿尔塞、外长马伊塔等官员以及中国驻玻利维亚大使黄亚中、驻圣克鲁斯总领事王家雷前往机场迎接。

阿尔塞在致辞中说，新冠疫情暴发以来，中国政府和人民慷慨相助，多次向玻捐赠抗疫物资，支持玻人民抗疫斗争。中国疫苗抵玻恰逢其时，玻政府将迅速为一线医护人员和各地百姓大范围接种。相信在中国政府和人民的帮助下，玻利维亚将有效遏制疫情蔓延，保障人民生命健康，助力复工复产和国家经济复苏。

黄亚中表示，新冠疫情暴发以来，中玻两国守望相助、同舟共济，抗疫合作取得丰硕成果。中玻两国克服地理遥远和时差等不利因素，通力合作、密切配合，从两国签署疫苗合作协议到疫苗正式运抵相隔不到两周，这是落实中国领导人关于疫苗作为全球公共产品承诺的重要举措，充分体现了中玻战略伙伴关系和人民间的情谊。中方愿同玻方进一步密切沟通协作，继续深化抗疫合作。

据悉，玻利维亚卫生部已于本月初正式授权在玻紧急使用中国国药集团生产的新冠疫苗。根据接种计划，玻利维亚的医护人员、基础疾病患者等感染风险较高群体将优先接种。

玻利维亚卫生部数据显示，截至23日，该国累计新冠确诊病例244380例，累计死亡病例11508例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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