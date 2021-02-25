本报记者 章念生 王新萍 龚 鸣 胡泽曦

人民日报关于中美建交的号外。

本报图书馆供图

尼克松图书馆外景图。

本报记者 王如君摄

1971年4月，美国乒乓球队成员在长城游览时合影。

本报图书馆供图

穿过中式圆拱门，走进位于美国加利福尼亚州约巴林达市的尼克松图书馆，游人的视线被“空军一号”旁的场景牢牢吸引。铺着红色地毯的舷梯旁，尼克松和周恩来微笑着向彼此伸出右手。历史瞬间定格——1972年2月21日至28日，美国第三十七任总统尼克松正式访华，这一“破冰之旅”，开启了中美关系正常化进程。

尼克松的外孙克里斯·尼克松·考克斯说，外祖父经常跟他谈起中国的事，最常说的一句话是：“中国对我来说具有重要意义。”

从“乒乓外交”、基辛格秘密访华，到尼克松访华、中美联合公报发表，再到中美正式建交、邓小平访美……中美两国推开了冰封数十年的交往大门。

“这‘乒’的一声全世界都听到了”

1971年3月底4月初，第三十一届世界乒乓球锦标赛在日本名古屋举行。比赛期间，一位美国运动员匆忙间误登上了中国代表团的巴士前往赛场，这场意外相遇，拉近了两国运动员的心。美国乒乓球队几次表示，希望在世乒赛结束后访华。

消息传回国内，毛泽东几经考虑，在世乒赛的最后一天作出了一个不同凡响的决定：邀请美国乒乓球队访问中国，以中美人民之间的交往作为打开两国官方关系的序幕。

1971年4月10日，美国乒乓球代表团抵达北京。在首都体育馆，1.8万名观众观看了中美友谊赛。美国民间掀起一阵“乒乓热”，美国乒乓球代表团访华实况在黄金时段播出。

正如美国《时代》杂志所说：“这‘乒’的一声全世界都听到了！”这一具有历史意义的“小球转动大球”外交经典，源于毛泽东、周恩来等中国领导人对国际形势变化的深刻洞察。

上世纪60年代末、70年代初，世界政治力量对比发生了巨大变化。1967年，准备竞选总统的尼克松在美国《外交季刊》发表文章时提到：“从长远来看，我们简直经不起永远让中国留在国际大家庭之外……”1969年1月20日，尼克松在其总统就职演说中，再次暗示他有意改变对华政策。

经过深入分析和研究，毛泽东、周恩来等领导人决定为打开中美关系大门作出努力。

1971年4月21日，周恩来通过巴基斯坦向美方发出访华邀请。同年7月9日至11日，时任美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访问北京，双方就尼克松总统访华达成了一致。

“一个时代结束了，另一个时代开始了”

1972年2月21日11时30分，尼克松乘专机抵达北京。

在回忆录里，尼克松这样描述他同周恩来的历史性握手：“当我们的手相握时，一个时代结束了，另一个时代开始了。”

当天下午，毛泽东在中南海会见尼克松，宾主谈话寓意深刻而又幽默风趣。毛泽东说：“过去22年总是谈不拢……所以就打乒乓球。”尼克松说：“是历史把我们带到一起来了。”“我们可以实现一个突破，这种突破不仅将有益于美中两国，而且在今后的岁月中会有益于世界。我就是为此目的而来的。”

2月28日，中美双方在上海发表联合公报（即《上海公报》）。在《上海公报》中，双方以坦率和现实的态度列举各自对重大国际问题的不同观点，肯定了两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。《上海公报》强调，双方同意以和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。

谈及这份历史性文件，基辛格说：“这个公报是我所知道的外交文件中的首创，它保留了双方所持不同意见的内容，也正因如此，使得协议一致的内容更具有意义。”

在欢迎宴会上，尼克松坦言：“我们有巨大的分歧。使我们走到一起的，是我们有超越这些分歧的共同利益。”在临别的答谢宴上，尼克松再次强调，“我们决心不让这些分歧阻碍我们和平相处”，“我们每一方都有这样的希望，就是建立一种新的世界秩序，具有不同制度和不同价值标准的国家和人民可以在其中和平相处，互有分歧但互相尊重，让历史而不是让战场对他们的不同思想作出判断”。

周恩来在宴会祝酒词中所说的一番话同样耐人寻味：“时代在前进，世界在变化。我们深信，人民的力量是强大的，不管历史的发展会有什么曲折反复，世界的总的趋势肯定是走向光明，而不是走向黑暗。”

“每天都是全新的探索”

在中国国家博物馆国际友谊馆中，有一组烧瓷工艺品——一只雄天鹅引颈展翅，一只雌天鹅曲颈梳理，三只小天鹅偎依在父母身边。这是尼克松访华时赠送给毛泽东的国礼，传递了人类美好的愿望——和平与友谊。

《上海公报》发表后，中美两国人民交往热情迸发，两国间科学、技术、文化、教育和贸易等方面交流逐年扩大，地方性的美中友好协会蓬勃发展，但实现两国关系正常化的最大障碍——台湾问题，依旧突出。

1977年6月，美国卡特政府在总结几年来的对华谈判后，重新拟订美国对华基本政策，开始谋求加速同中国关系正常化。对于美国政府发出的信息，中方很快给予积极回应。

1977年8月，邓小平在会见时任美国国务卿万斯时强调，要实现中美关系正常化，在台湾问题上有三个条件，即废约、撤军、断交。

1978年4月，时任美国总统卡特公开宣布：美国承认大陆和台湾都认为只有一个中国的概念，同中华人民共和国建立正式外交关系符合美国最大利益。5月，时任美国总统国家安全事务助理布热津斯基访华，向邓小平转达了卡特关于接受中国所提三个条件的决心。7月初，中美双方开始在北京举行建交谈判，两国关系正常化的步伐加快。

1978年12月16日，中美发表正式建交的联合公报。1979年1月1日，中美正式建立外交关系。

“这是我们两国关系史上的一个转折点，我认为，它为我们两国发展经济、促进世界和平和整个亚太地区的稳定提供了合作的机会。”卡特回忆。

1979年1月建交伊始，邓小平应邀访问美国。在白宫，邓小平同卡特紧紧握手，意味深长地说：“现在两国人民都在握手。”

建交之后，中美多领域交流迎来新局面，美国时任财长布卢门撒尔一行、美国波士顿交响乐团、美国国家男子篮球队相继访华。“每天都是全新的探索。”谈起40多年前访问中国的日子，时任NBA球队华盛顿子弹队副总裁杰里·萨克斯说。

过去半个多世纪，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。虽然期间也经历了不少曲折和困难，但总体不断向前，而且取得了丰硕成果，造福了两国人民，也促进了世界和平、稳定、繁荣。

当前，中美关系正处于重要关口。推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。

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《 人民日报 》（ 2021年02月25日 05 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)