新华社德黑兰2月24日电（记者夏晨）伊朗总统鲁哈尼24日敦促美国立即停止其失败的对伊“经济恐怖主义”政策，表示这是开启伊朗核问题全面协议多边框架内谈判的前提。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼当天在内阁会议上说，伊朗仍然希望维护全面协议，但在当前形势下能否维护协议关键取决于美国是否停止其“经济恐怖主义”政策。一旦美国停止这一政策，双方就可以开启谈判，但不可能在协议中增加新条款。

美国国务院发言人普赖斯18日在一份声明中说，美国将接受欧盟高级代表的邀请，与联合国安理会常任理事国、德国、伊朗等伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希20日说，伊朗正在研究这一提议，会适时作出回应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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