新华社曼谷2月24日电（任芊）泰国订购的首批中国科兴新冠疫苗24日运抵首都曼谷。泰国国家疫苗研究所所长纳空当天接受新华社记者采访时说，他对中国疫苗非常有信心，赞赏两国在疫苗研发过程中的密切合作。

“我们对中国疫苗非常有信心，疫苗已经过两国权威部门在有效性和安全性方面的验证，显示出非常好的效果。中国疫苗在安全性方面拥有良好口碑，这是泰国选择这一疫苗的主要原因。”纳空说。

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣说，此次运抵的疫苗是泰国进口的第一款新冠疫苗。中泰在新冠疫苗研发和采购等方面保持着密切合作。早在2020年5月，泰国卫生部下属的国家疫苗研究所就与中国清华大学签署了疫苗研发谅解备忘录；泰国卫生部和一些制药机构等也都与中国疫苗企业保持良好沟通。

纳空说，中国医学团队在短时间内迅速研发出新冠疫苗，给泰国研发人员留下深刻印象。他说，首批中国疫苗抵泰之后，将首先为疫情较严重地区的医护人员、高危群体和老年人群体接种。

中国疫苗24日运抵曼谷当天，泰国总理巴育、副总理兼公共卫生部长阿努廷等赴机场迎接。

(责编：艾雯、刘叶婷)