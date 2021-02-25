新华社约翰内斯堡2月24日电（记者荆晶）马塞卢消息：中国援助莱索托马塞卢地区医院和眼科诊所项目24日开工。莱索托首相马乔罗、副首相莫霍图、世界卫生组织驻莱代表，以及中国驻莱索托大使雷克中等出席开工仪式。

马乔罗在致辞中代表莱政府和人民衷心感谢中国政府援建马塞卢地区医院和眼科诊所项目，认为这是莱中两国友谊和友好合作关系日益增强的例证。他表示，中方长期以来对莱经济社会发展和民生改善提供大力支持，特别是在抗疫医疗物资、紧急粮援、能源电力、公路等基础设施领域给予莱方无私援助，莱方对此深为感激。

雷克中在致辞中说，这一项目是落实中非合作论坛北京峰会成果的重要举措，体现了中莱两国之间稳定发展的双边关系和两国人民之间的深厚友谊。新冠疫情暴发以来，中方秉持人类命运共同体理念，通过向莱方提供多批抗疫物资援助和派遣抗疫医疗专家组等多种方式助莱抗击疫情。

雷克中表示，中莱两国是好朋友、好兄弟、好伙伴。过去几十年来，双方在经济社会发展领域及国际事务中一直相互支持、相互帮助。中莱关系是大小国家一律平等、相互尊重、合作共赢、共同发展的典范。

据介绍，马塞卢地区医院和眼科诊所由中国上海建工集团承建，建成后将配备先进的医疗设备，提供医疗培训，检测和治疗癌症、结核病、艾滋病、糖尿病等各类疾病，助力莱索托构建更加完善的公共卫生体系。

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