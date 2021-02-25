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津巴布韦启用国家数据中心

2021年02月25日08:34 | 来源：新华社
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新华社哈拉雷2月24日电（记者张玉亮）津巴布韦国家数据中心24日在首都哈拉雷正式启用。这一项目旨在提升津政府的数字化和信息化水平，助力该国吸引外来投资、促进经济转型升级。

津巴布韦总统姆南加古瓦、副总统奇温加、副总统莫哈迪等官员当天参观了国家数据中心，中国驻津巴布韦大使郭少春通过视频方式出席启用仪式。奇温加在致辞中说，中国政府为津国家数据中心项目提供了大力支持，没有中国的支持，这一项目不可能顺利完成。津政府对中国政府表示由衷感谢。

姆南加古瓦表示，国家数据中心的启用是津巴布韦提升信息通信技术基建水平的重要一环，对津改善政府管理能力、降低施政成本具有重大意义。

姆南加古瓦表示，津政府将继续加大对信息通信技术领域的投入，使国家跟上全球数字化发展的脚步，以实现到2030年迈入中等偏上收入国家行列的目标。

据介绍，津巴布韦国家数据中心将对津政府各部门的电子数据和信息资料进行整合，使不同部门之间实现数据共享。通过国家数据中心，政府部门能够为企业和国民提供更高效的电子服务。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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