新华社哥本哈根2月24日电（记者林晶）丹麦卫生部、司法部和教育部24日举行联合新闻发布会，宣布将从3月1日起逐步分区域放松新冠疫情防控措施。

根据最新防控规定，丹麦全国范围内5000平方米以下的商铺3月1日起可恢复营业；超面积商铺恢复营业须经卫生部批准，并实施预约限流措施；大型购物中心将继续关闭。此外，户外场所可聚集人数限制从此前的最多5人增加至25人。动物园和游乐园等露天文化娱乐场所可重新开放，但游客须提供72小时内核酸检测阴性证明。

在丹麦西部新冠感染率较低的北日德兰和西日德兰地区，毕业班学生可返回学校上课，但每周须接受两次核酸检测。在感染率最低的博恩霍尔姆岛，自3月1日起，各年级学生都可以返校上课。理发店、美容院等恢复正常营业，但顾客须持有72小时内核酸检测阴性证明。

丹麦首相弗雷泽里克森当天在首相府办公室举行新闻发布会，呼吁人们继续保持耐心，并表示政府将根据卫生专家的建议制定下一步解除疫情防控措施的计划。

根据丹麦国家血清研究所24日公布的数据，该国已有近35万人完成至少一剂新冠疫苗接种，约占丹麦总人口的6%。截至当天，丹麦累计新冠确诊病例209079例，累计死亡病例2345例。

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