围绕一项新闻付费立法议案，澳大利亚政府与美国社交媒体巨头脸书公司达成一致：澳大利亚政府对议案作出一定修改，脸书则将重新允许澳大利亚媒体和民众在这一平台浏览和分享新闻。

澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格23日告诉媒体记者：“脸书重新将澳大利亚加为好友，澳大利亚新闻将在脸书平台上恢复（展示）。”

这项引发双方争议的议案名为《新闻媒体和数字化平台强制议价准则》，旨在对谷歌、脸书等数字平台使用新闻内容作出多项规范，规定澳大利亚新闻机构有权要求数字平台为使用其新闻内容付费，并为此开展单独或集体谈判。议案17日在澳大利亚联邦议会众议院获得通过，如果后续在参议院通过，将成为法律。

这一议案目前主要针对脸书和谷歌公司，两家企业先前已公开表达不满，并威胁采取措施限制澳用户权限。不过，谷歌近来与多家澳大利亚新闻媒体企业达成协议，同意付费使用后者新闻内容。脸书则于17日宣布禁止澳大利亚媒体和民众在这一平台浏览和分享澳媒和国际媒体的新闻，随后与澳方展开谈判。澳大利亚政府原本称“不会妥协”，但23日又说将向联邦议会提交4项修正案。

修正案内容包括修改强制仲裁机制。原先议案规定，新闻媒体企业与数字平台无法就新闻内容公平支付达成协议时，澳大利亚政府将启动强制仲裁机制。而依据修正案，政府指派的仲裁员正式介入前另加2个月的调解期，各方可在此期间达成协议。

就澳方修正案内容，脸书负责全球新闻合作的副总裁坎贝尔·布朗在一份声明中表示欢迎。她强调，脸书将继续在全球投资新闻媒体业，但同时将继续反对媒体集团推动政府施加监管措施。

多家媒体援引一些分析人士的话报道，尽管澳大利亚政府与脸书各自让步，但议案通过后如何实施仍有不确定性。澳大利亚柯廷大学教授塔玛·利弗告诉路透社记者，议案“就像一把枪……但从未使用或试用过”。

除了澳大利亚，加拿大、英国等国同样考虑立法要求科技巨头为新闻内容付费。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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