美国得克萨斯电力稳定委员会董事会部分董事23日宣布辞职，缘由是得州上周遭遇寒潮时经历大面积停电，最严重时超过400万用户断电，引发民众不满。

据美联社报道，共有5名董事辞职，包括这一电网运营机构的董事会主席萨莉·塔尔贝格。另有一名候任董事放弃任命。辞职24日生效，而得州州议会定于25日举行听证会，就大面积停电质询电网管理层和能源官员。

这是得州停电危机发生以来首批高级管理人员辞职。

美国南方腹地近期遭遇寒潮，造成至少80人丧生。大雪和低温导致上周数以百万计得州居民断电、停水多日。

得克萨斯电力稳定委员会董事会共有16名成员，包括主席塔尔贝格在内的不少人居住在得州以外。断电危机期间，这一机构以董事会成员受威胁为由，删除官网上他们的联络信息。

得克萨斯电力稳定委员会在一封致电网成员和监管机构得州公用事业委员会的信中承认，民众对“董事会领导层在州外”感到担忧。

得州州长格雷格·阿伯特22日在一份声明中把大面积停电归咎于得克萨斯电力稳定委员会“准备不足、缺乏透明度”。

“我欢迎他们辞职。”阿伯特说，得州将查清问题所在，避免再次发生上周那样的“灾难性事件”。

只是，按照美联社说法，问题并不仅限于这一电网运营机构。发电厂在极寒天气中瘫痪，而天然气生产商没有采取措施避免井口被冻结。

美国本土48个州中，得州是唯一一个拥有独立电网的州。得州电网以自由多、监管少为傲。然而，在遭遇极端天气时，得州电网也难以获得外援，从其他电网“借电”。（陈丹）（新华社专特稿）

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