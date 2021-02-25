美国黑人男子丹尼尔·普鲁德去年遭警察跪压控制后死亡。美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯23日说，一个大陪审团决定不起诉此案牵涉的7名警察。

【本可避免】

普鲁德去年3月遭警察约束后窒息，几天后死亡，终年41岁。他的家人申请调取警方执法记录仪所拍视频，于去年9月拿到视频、公之于众。

继去年5月明尼苏达州黑人男子乔治·弗洛伊德遭警方“跪颈”执法死亡后，这段视频再次引发美国多地反种族歧视、反警察暴力执法的示威抗议。7名涉事警员被停职。纽约州总检察长詹姆斯去年9月3日宣布将调查普鲁德之死，并组建大陪审团审理此案。

詹姆斯23日来到罗切斯特市，在距离普鲁德被警方执法地点不远的一座教堂，向媒体记者宣布大陪审团的决定。她说，必须尊重陪审团的决定，但是在本案中，普鲁德之死本可避免，她为此感到痛心。

詹姆斯说，检方尽最大努力，仍然没能说服陪审团认定那些警员的行为属于犯罪。

代表7名警察的律师表示，几名警察当时严格按照职业训练行事。

普鲁德患有精神疾病。去年3月23日凌晨，他不受控制冲出家门，家人报警求助。执法记录仪视频显示，多名警员围住全身赤裸的普鲁德，给他套上防吐头罩，以防飞沫传播新冠病毒。普鲁德大喊挣扎、要求摘下头罩，但警察用膝盖压背、用手按头，令他俯卧在地。

据美国媒体报道，几分钟后，普鲁德停止呼吸，并在送医后被判定脑死亡。7天后，家人同意摘除维持他生命的医疗设备，他随后死亡。

尸检报告显示，普鲁德身体遭约束后出现窒息并发症，他服用的一种精神类药物引发极度兴奋和急性中毒，这些都是致死原因。

【公道难讨】

警方就此案所作内部调查仍未结束。当地警察工会说暂时不会评论陪审团决定。

美国司法部、联邦调查局等机构发表联合声明，打算检视纽约州总检察院针对此案的调查结果。

詹姆斯说，警方套在普鲁德头上的头罩明显令他感到压力和烦躁，建议警方今后少使用这一装备。纽约州总检察院在一份报告中援引一名警察操守专家的话写道，把普鲁德压在地上三分钟，特别是他已经呕吐，“不必要、不明智，不符合警方应有的操守”。

按照普鲁德家人律师的说法，普鲁德去年3月22日被医院拒绝收治，次日被警方以致命暴力控制，如今陪审团作出不起诉决定，美国社会“系统一而再、再而三地把普鲁德击倒在地”。

数百名抗议者23日晚聚集在普鲁德去年遭警员跪压控制的那条街上抗议陪审团的决定。示威者迈克·约翰逊说，这是美国社会“又一次被打脸，为普鲁德讨要公道的过程不会就此终结”。（郭倩）（新华社专特稿）

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