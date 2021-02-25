人民网布鲁塞尔2月24日电 （记者张朋辉）2月24日，中国常驻日内瓦代表陈旭在联合国人权理事会第46次会议高级别会议答辩环节发言，敦促有关西方国家停止借口人权问题干涉别国内政，为解决自身人权问题做出真诚努力。

陈旭表示，在此次高级别会议期间，英国、欧盟、德国、美国、加拿大等滥用人权理事会平台，对中国进行无端指责，干涉中国内政，中方表示强烈反对和坚决拒绝。

陈旭表示，中国将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，努力促进经济、社会、文化权利和公民、政治权利全面协调发展，取得了包括消除绝对贫困在内的巨大成就。14亿人民当家作主，安居乐业，共享公平正义和发展繁荣。全国各族人民正万众一心，团结奋进，迈向全面建设社会主义现代化国家新征程。这是最伟大的人权实践，最了不起的人权成就。

陈旭表示，有关国家罔顾事实，编造和散布关于新疆、西藏、香港等的谎言，对中国进行恶意诬蔑。这种违背公理和良知的做法，已引起中国人民的强烈愤慨。这些国家幻想以此抹黑中国形象，破坏中国稳定，阻遏中国发展进程，它们的图谋绝不可能得逞。它们的所作所为，充分暴露了人权不过是它们进行政治操弄的工具。

陈旭表示，这些国家如果真心促进和保护人权，就不应该四处挑起战争，造成大量平民家破人亡、颠沛流离；就不应该包庇犯下战争罪行的海外军人，导致滥杀无辜平民的事件一再发生；就不应该干涉别国内政，破坏别国人民安宁祥和的生活。

如果它们真心促进和保护人权，就应该提供充足的技术和财政援助，帮助发展中国家实现可持续发展，缩小南北差距，在全球范围内消除贫穷、饥饿；就应该立即取消针对发展中国家的单边强制措施，摒弃疫苗“民族主义”，确保疫苗全球公平分配。

如果它们真心促进和保护人权，就应该坚持生命至上，采取有力的疫情防控措施，而不是推卸责任，诿过于人；就应该解决自己根深蒂固的种族歧视、贫富悬殊、社会不公、警察暴力等人权问题，保障难民、移民权利，关闭对移民进行虐待的移民拘留中心。

陈旭最后表示，中方敦促这些国家为解决自身人权问题做出真诚努力，并公正、客观、建设性地参与国际人权交流与合作，停止借口人权问题干涉别国内政、服务自己的政治图谋。

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