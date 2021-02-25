四川新华和泰中教育交流中心向泰国20间“新华智慧汉语学堂”的中小学校代表授牌。四川新华乐知教育科技有限公司供图

人民网曼谷2月24日电（记者孙广勇）2月23日，由泰国教育部民校教育委员会和四川新华出版发行集团共同主办，四川新华乐知教育科技有限公司和泰中教育交流中心承办的2021“新华智慧汉语学堂”授牌暨“东南亚国际汉语教育研讨会”启动仪式在泰国教育部成功举行。此次四川新华出版发行集团与泰国教育部民校教育委员会在泰共建“新华智慧汉语学堂”，是四川新华首次与东盟地区国家级教育部门开展的国际项目合作。

泰国教育部民校教育委员会秘书长亚嗒鹏、汉语项目顾问黄淑环、泰中教育交流中心理事会主席张文雄出席会议；中外语言交流合作中心-曼谷中心事务代表王会昌、四川新华出版发行集团有限公司国际合作部主任秦莉通过视频致辞；四川新华乐知教育科技有限公司总经理骆鹤凌、泰中教育交流中心主任魏光磊等现场连线参与活动。

亚嗒鹏在开幕辞中感谢四川新华出版发行集团对泰国汉语教育发展的大力支持。他说，疫情新常态下，“新华智慧汉语学堂”的合作设立将对泰国的汉语教学起到积极的促进和引领作用。他希望以此为起点，深入展开与四川新华的项目合作。

王会昌祝贺活动的成功举办。他相信，此次授权设立的20间“新华智慧汉语学堂”教室将有利于泰国汉语教学、汉语考试、本土汉语教师培养等工作的开展。中外语言交流合作中心-曼谷中心将继续助力泰国汉语教育水平再上新台阶。

秦莉主任在致辞中说，当前新冠疫情还没得到完全控制，希望通过与泰国教育部合作在泰国建设更多“新华智慧汉语学堂”，用科技手段共克时艰，参与推动泰国汉语教育发展。四川新华愿加强与泰国教育部门、机构、企业和学校的深入合作，汇聚优质汉语教学资源，为泰国汉语学习爱好者提供更高效的服务。

仪式上，泰国教育部民教委、四川新华乐知教育科技有限公司、泰国泰中教育交流中心、泰方学校通过线上云签约的方式，签署了“关于共同建设新华智慧汉语学堂协议”。在亚嗒鹏和黄淑环的见证下，张文雄代表四川新华和泰中教育交流中心向泰国各部20间“新华智慧汉语学堂”的中小学校代表授牌。

(责编：燕勐、刘慧)