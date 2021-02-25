人民网约翰内斯堡2月24日电 （记者王磊）南非财政部长姆博韦尼24日公布了2021年度财政预算报告，详细说明了疫情影响下的南非财政状况以及应对措施。

姆博韦尼表示，新冠肺炎疫情的影响是深远和持久的，财政预算报告的主要目标是在不确定的外部环境中平衡财政收支。其中包括税收减免，扩大医疗支出特别是疫苗普及方面的支出等措施。但姆博韦尼同时提出，政府财政计划的成功取决于扭转国有企业的衰退和削减工资等重大举措。

姆博韦尼预计2021年度政府财政收入为1.36万亿兰特，而支出为2.05万亿南非兰特。这使得2021年的预算赤字略低于6900亿兰特，占GDP的14%。而今年的实际经济增长率预计为3.3%，2020年为-7.2%。

家庭消费预计将在2021/22年反弹，但由于电力持续中断、信心不足和公共企业资本支出偏低，投资预计将连续第三年下降。

姆博韦尼还宣布撤回2020年提出的增加税收提案，主要因为去年年底的税收高于10月的预测数据。尽管如此，财政部指出政府财政收入仍比2020年的预算少2132亿兰特。

现有税种将有所增加，例如烟酒消费税增加8%，燃油税也将提高。但纳税人压力有所减轻，税率等级将以高于通胀率的税率上调。此外，为了支持向绿色经济转型，政府将减少对生物基塑料袋的征税。

在应对新冠肺炎方面，姆博韦尼表示将为民众免费接种疫苗，而疫苗采购和推广的资金将来自国家预算。疫苗接种中期，财政部将拨款90亿兰特用于疫苗推广。其中，卫生部将获得65亿兰特拨款以采购和分发疫苗。新冠肺炎特别社会救济困难补助金已延长三个月，临时就业救济计划下的失业救济金也延长了三个月。为了促进短期就业，将在2021/22年的支出框架中增加110亿兰特，为公共就业倡议提供资金。

财政部还指出，2019/20年度公共服务薪酬占政府财政支出的41%，2020/21年度占47%，而工资继续按照这一趋势上涨是不可持续的。政府计划通过一系列措施降低工资支出，但面临来自各方的压力和许多潜在挑战。尽管如此，政府仍表示将从“符合财政状况和当前经济状况”的立场出发，与工人进行谈判。

此外，国有企业仍然是政府财政支出的重要部分。姆博韦尼表示，在2020/21年度，国有企业的财务状况恶化，银行拖欠债务，其他几家公司面临违约风险。Denel、Eskom和南非航空公司仍然依赖国家的支持，包括使它们能够获得资金的担保。

姆博韦尼称，被列为财政预算报告主要风险因素之一的国有企业中期债务赎回总额为1828亿兰特。只要国有企业继续低效运转，高速电子收费等事件持续下去，将使经济状况持续恶化。如果不迅速改善财务管理状况，解决长期存在的政策争议（包括用户付费原则），国有企业将继续对公共财政带来巨大压力。预计到2021年3月底，批准的国有企业担保总额将增加962亿兰特至1810亿兰特。

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