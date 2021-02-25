张梦旭

近日，美国南部得克萨斯州因冬季风暴遭遇大面积停电，食品、饮用水短缺，数十人死亡。美国不少媒体评论说，虽然当地居民生活秩序正逐渐恢复正常，但此次事件暴露的一系列问题，至今令美国民众感到困惑甚至愤怒。

得克萨斯州是美国石油和天然气产量第一大州，也是风电供应大州，被称为美国的“能源心脏”，本应是美国最不缺电的地方。但监测全美电力供应的网站显示，受此次冬季风暴影响，得州全境一度有400万户停电。运营得州电网的得州电力可靠性委员会官员说，在2月14日夜间冬季风暴来临后，得州众多天然气、风能和火力发电厂因结冰而无法运转，造成电力供应急剧下降。

美国媒体对此解释提出异议。美国有线电视新闻网说，此次冬季风暴并非突然来临，之前气象部门已多次作出预警。《华盛顿邮报》指出，当地早在2011年2月就发生过类似严寒天气，事后联邦政府建议得州对基础设施采取更充分的防寒保障，措施并未落实。

“这场危机发出了意义深远的警示。”《纽约时报》评论指出，美国的基础设施多是在几十年前建造的，越来越多的极端天气给老化的基础设施带来风险。在油气行业工作了25年的机械工程师罗森塔尔在接受媒体采访时说：“这是得州能源系统的重大失败，不仅是电网，整个系统都存在巨大问题。追求利润最大化就意味着，除非设备坏了，否则就不会去修理它。”

同样引起美国舆论关注的，还有大面积停电折射出的种族不平等和贫富鸿沟。据《华尔街日报》报道，大规模停电期间，得州首府奥斯汀市中心和西侧较富裕社区从未断电，而低收入居民和少数族裔占比较大的东部社区却连续数天没有通电。灯火通明与漆黑一片的“双城记”的有关照片在社交媒体上广为流传，令人唏嘘不已。

另据报道，当得州数百万民众断水断电、忍冻挨饿之时，当地有的议员却偕家人前往墨西哥坎昆度假，被网友批为“虚伪的化身”。更有官员在社交媒体发帖称，在困难时期照顾民众不是政府的工作，并表示“只有强者才能生存，弱者就该灭亡”。这番言论引起舆论哗然，遭到网民痛批，最终帖文被迫删除。

一场在得克萨斯州发生的冬季风暴，因其影响及折射出的问题，成为整个美国乃至世界关注的焦点。围绕此次事件的各种争论还在持续，对于如何避免类似事件再次发生，美国民众似乎还没有得到清晰答案。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 17 版）

(责编：牛镛)