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强调绿色转型发展  支持世贸组织改革

欧盟发布新版贸易政策报告

本报驻比利时记者  张朋辉
2021年02月25日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　欧盟委员会日前向欧洲议会、欧洲理事会等机构提交了新版贸易政策报告，在世贸组织改革、推动绿色发展和数字化转型、改善伙伴关系等方面提出一系列政策主张。

　　欧盟实施共同贸易政策，其发布的贸易政策报告是一段时期内欧盟对外贸易政策的指引。上一版欧盟贸易政策报告于2015年发布。去年6月，欧委会启动了贸易政策全面评估，目的是回应新的全球性挑战、为欧盟中期贸易政策方向寻求共识。

　　报告认为，欧盟贸易政策有三大核心目标：支持欧盟经济复苏与转型、塑造全球贸易规则、增强欧盟维护自身利益和权利的能力。

　　“欧盟需要一个开放、以规则为基础的贸易政策，支持疫情后经济复苏和就业。”欧盟贸易委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯说。贸易对欧盟经济至关重要，数据显示，2019年，欧盟商品和服务出口总额为3.1万亿欧元，进口额为2.8万亿欧元，双向进出口总额占欧盟国内生产总值的43%，欧盟每7个就业岗位中就有1个依靠贸易支持。

　　欧盟表示，将把推动世贸组织改革视作优先事项，包括敦促世贸组织各成员在贸易和气候变化领域做出更大承诺，为数字贸易制定新规则，加大应对不公平竞争力度，恢复世贸组织争端解决机制。

　　在新版报告中，欧盟首次将可持续发展确立为“贸易政策明确的、中心的支柱”。欧盟称，将致力于支持更加可持续和公平的贸易，增强贸易伙伴应对气候变化等全球挑战的雄心。欧盟将在世贸组织、二十国集团等框架内呼吁贸易伙伴作出碳中和承诺，推动实现欧盟在气候变化、生物多样性、减少污染、循环经济等方面的目标，将《巴黎协定》纳入未来所有贸易协定中，以推动应对气候变化的努力。

　　报告还提出“开放式战略自主”概念，强调欧盟自主作出贸易政策选择。欧盟将加大开发和使用贸易“政策工具”，以应对国际贸易挑战，保护欧盟企业免受国际及欧盟内部不公平贸易危害。欧洲服务论坛主席诺埃尔·克莱恩认为，一个开放、公平、非歧视的贸易环境对欧盟有利。

　　德国贝塔斯曼基金会国际贸易政策高级专家克里斯蒂安·布鲁斯表示，在世贸组织改革、绿色和数字转型等方面，欧盟应该同主要贸易伙伴加强沟通与合作。英国《金融时报》分析认为，欧盟新贸易政策报告确立了多维度目标，要同时推进难度不小，需要作出“艰难的平衡”。

　　英国路透社评论称，未来欧盟将把世贸组织改革放在欧盟贸易政策的重要位置，推动全球绿色商品及服务贸易，减少对化石能源等行业的补贴，欧盟在全球贸易及保障公平竞争中的立场将更加强硬。

　　（本报布鲁塞尔2月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月25日 17 版）
(责编：牛镛)

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