新华社北京2月24日电 针对加拿大众议院通过涉疆错误动议，全国人大外事委员会发言人尤文泽24日表示，该动议严重歪曲事实，肆意攻击中国的新疆政策，是对中国内政的粗暴干涉和对中国人民的恶意挑衅。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，中国宪法、民族区域自治法等法律对于保障少数民族发展和权益作了明确规定，包括各族妇女在内的新疆各界民众依法享有宪法法律保障的各项人权。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万增长至1272万，增幅达25%，不仅高于全疆人口14%的增幅，更是明显高于汉族2%的增幅。所谓“种族灭绝”纯属无稽之谈、一派胡言。

发言人强调，新疆根本不存在所谓“拘留营”“再教育营”。新疆依法设立属于学校性质的职业技能教育培训中心，践行了联合国《防止暴力极端主义行动计划》所倡导的利用发展、教育等资源遏制极端思潮的理念，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神，是预防性反恐和去极端化的重要举措，是有效的。新疆已连续四年多未发生暴恐案件就是证明。当前，新疆社会持续稳定，人民安居乐业，民族团结和睦，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到有力保障，这是谁也不能否定的事实。

发言人表示，加众议院有关动议是罔顾客观事实的政治谣言，是赤裸裸的抹黑诬蔑，充分暴露了加拿大一些政客破坏新疆发展稳定，干涉中国内政的伪善面孔和险恶用心。我们敦促这些人充分认清有关动议的严重危害性，立即停止借涉疆问题干涉中国内政的错误做法，以免进一步毒害中加关系气氛、给两国关系造成新的损害。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 03 版）

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