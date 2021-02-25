本报记者 颜 欢 张矜若

经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，取得了令全世界刮目相看的重大成就。不少关注中国的外国社交媒体博主，通过视频记录下淳朴动人的中国农民生活，讲述中国乡村振兴的奋斗故事，向世界展现中国农村之变。他们在接受本报记者采访时，对中国取得的减贫成就赞叹不已。

微电影《我要学京剧》主创穆罕默德·吉哈德（埃及）：

绿色产业助推十八洞村精准脱贫

坐上去湖南省花垣县十八洞村的大巴前，吉哈德特意买了一大堆零食，还交代家人“可能会暂时失联几天”。

“现在回想起来可真是太傻了！”吉哈德说到这事儿就乐：“到了那里我发现，十八洞村不仅好吃好玩的多，无线网络整村覆盖，当地小孩还能用英语和我交流。”

十八洞村村民热情开朗。“从前生活条件不好，好多人去城里打工赚钱，甚至春节也没法和家人团聚。”村民告诉吉哈德，现在条件好了，大家在村里就能找到很多工作机会，笑容自然也越来越多。

到底是什么带来了这样的变化？吉哈德发现，十八洞村有个“让妈妈回家”计划，扩大农村妇女就业，不仅让留守儿童得到亲情关爱，也探索出一条湘西非遗扶贫新路径。

在“妈妈工厂”里，绣娘们飞针走线，织就一幅幅色彩艳丽浓烈的苗绣。吉哈德了解到，工厂里这些心灵手巧的绣娘其实都是村里人，以前大多在城里打工或失业在家，是脱贫攻坚政策帮助苗绣走出深山，成为十八洞村的“脱贫生产力”。

吉哈德说：“刺绣内容不仅有传统的山水风光，还有高铁、共享单车等主题。针线穿梭间，我感受到她们对生活实实在在的幸福感和获得感。”

以苗绣为主的手工艺加工业、以猕猴桃为代表的种植业、以农家乐为主的乡村旅游业成为十八洞村的几大支柱收入。在产业化发展的牵引下，百姓收入逐年增加，越来越多年轻人选择返乡创业，在产业扶贫与人才扶贫双轮驱动下，村民们表示“好日子才刚刚开始”。

吉哈德表示：“我会把这些故事带回埃及，希望有一天我们那里的农村也能变得这么富足。”

“司徒建国秀”博主斯图尔特·维金（英国）：

于营村引进投资促发展

2019年，维金走进河北省滦平县于营村，拍摄了一段视频。第二年9月，他再次走进于营村。镜头里，新修的道路、整洁的房屋、崭新的幼儿园，村子面貌又有新变化。

2014年，于营村被确定为贫困村，贫困发生率36.11%。此后的几年里，在帮扶单位的大力支持下，于营村对症下药、精准滴灌，逐户安排责任人，为每一户贫困户量身定制脱贫方案，于2019年实现整村脱贫。

沿着新修好的公路进村，维金注意到，路边新立起了两排太阳能路灯。驻村第一书记吕晓勋告诉他，这都得益于村里光伏产业园的发展，“当地日照强、土地多，于是村民们把荒地出租用于建设光伏电站，清洁能源和租金收入两不误。”

发展农产品产业是于营村脱贫的另一个法宝。村里引进投资，建起了苗木、中药材、秋葵、红薯等种植基地，有效解决了村民的就业和收入问题。维金兴致勃勃地加入了采摘秋葵的工作，“村民们告诉我，电商销售、农超对接、企业收购等新模式，保障了农产品的销路，收入水涨船高，大家干起活来自然更积极”。

维金还见到了回乡创业的年轻人康学鹏。在扶贫政策的支持下，康学鹏创办了爱心农场，种植钙果、火龙果等高经济附加值水果，带着村里其他6户贫困户脱贫。

夜幕降临，在明亮的路灯下，于营村舞蹈队成员翩翩起舞。维金高兴地加入到跳舞方阵中。有网友在维金探访于营村的视频下留言说：“两次造访见证了中国农村越来越好，令人欣喜！”

“第三只眼看中国”国际短视频大赛评委会大奖获得者高佑思（以色列）：

短视频铺平贵州村寨致富路

从黔东南州黎平县城出发，山路蜿蜒百来公里，高佑思终于远远望见了盖宝村：层层叠叠的梯田，漫山遍野的绿里散落着木瓦房，茶香与泥土清香扑鼻而来。

盖宝村自然风光优美，还拥有丰富的侗族文化，只因地处偏远鲜为人知。互联网为村民们开辟了一片崭新天地。由7位侗寨姑娘组成的“七仙女”来到手机镜头前，成为盖宝村的“形象大使”，在短视频平台上展示侗族文化和侗寨生活。

从最寻常的侗家人做黑糯米饭、上山采乌稔树叶、在溪中嬉戏捕鱼的场景，到热闹的侗族婚礼、长桌宴……盖宝村的短视频越拍越专业，作品登上美国纽约时报广场大屏幕，村里的农产品也走向更广阔市场——一条视频，卖光了全村的稻花鱼；一次直播，清空了几百斤的香禾糯。仅仅一年时间，盖宝村109户贫困户实现全部脱贫，2019年村里的土特产销售量达到几百万元人民币。

高佑思一再感叹：“盖宝村的年轻人有活力、热爱生活，又愿意学习新知识。看到他们每天都在拍摄、直播，这需要极大毅力，我很佩服。”

高佑思说，作为一名博主，他享受着中国互联网发展为年轻人带来的创业机遇，盖宝村也意识到网络创造的社会影响力，不仅让更多人喜欢上了这片深山宝地，更为村里人引以为傲的农产品打开了市场。

高佑思得知，他离开村子后，一条直通盖宝村的高速公路已经通车，可以为村民进城节省一个多小时的时间。高佑思说，中国乡村振兴和数字经济快速发展，让偏远的地方不断脱贫致富。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 03 版）

(责编：牛镛)