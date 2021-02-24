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王毅同斯里兰卡外长古纳瓦德纳通电话

2021年02月24日23:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月24日电 2月24日，国务委员兼外长王毅应约同斯里兰卡外长古纳瓦德纳通电话。

　　王毅说，中斯是真诚互助、世代友好的战略合作伙伴。过去一年，两国携手抗疫、相互支持，双边关系保持强劲发展。今年正值中国共产党成立100周年，中国取得脱贫攻坚胜利和全面建成小康社会重大成果，将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国的发展是和平力量的增长，是发展中国家的壮大，将为包括斯里兰卡在内的广大发展中国家提供更多发展机遇。

　　王毅表示，中方愿同斯方加强抗疫合作，继续向斯方提供疫苗支持，用实际行动帮助斯早日战胜疫情。双方要扎实推进共建“一带一路”合作，将科伦坡港口城和汉班托塔港打造成助力斯经济发展两大引擎，推动斯工业化进程，增强斯自主发展能力。

　　古纳瓦德纳表示，斯里兰卡视中国为最亲密朋友，衷心感谢中方长期以来对斯经济发展、民生改善和应对内外挑战给予的无私帮助。近来美西方再次炒作人权问题，在没有任何事实依据情况下通过联合国人权理事会对包括斯里兰卡在内的发展中国家横加指责。希望中方继续主持公道，同发展中国家站在一起。

　　王毅表示，一些西方国家惯于打着人权旗号向发展中国家施压，中方对此坚决反对，愿与斯方坚定相互支持，共同维护发展中国家合法权益，维护国际关系基本准则，维护不干涉内政等联合国宪章宗旨和原则。

　　古纳瓦德纳热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示在中国共产党领导下，中国实现完全脱贫，发展取得巨大成就，人民生活发生巨大变化。中国还带动了其他国家共同发展，为人类文明作出重要贡献。斯方赞赏中方在人权问题上的公正立场，愿在国际地区事务中同中方携手维护公平正义。

(责编：胡永秋、牛镛)

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