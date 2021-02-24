新华社北京2月24日电 2月24日，国务委员兼外长王毅应约同蒙古国新任外长巴特策策格通电话。

王毅表示，中方高度重视中蒙睦邻友好，始终把对蒙关系放在中国周边外交的特殊重要位置。近年来，两国关系发展进入快车道，务实合作取得丰硕成果。今年对中蒙两国都具有重要历史意义，中国共产党和蒙古人民党将分别迎来建党100周年。双方要共同落实好两国领导人重要共识，推动中蒙全面战略伙伴关系取得更大发展，更好造福两国人民。

王毅说，面对突如其来的新冠疫情，中蒙官民各界同舟共济、守望相助，双边关系得到新的升华。蒙方向中方捐赠3万只羊的感人事例在两国社会广为传诵，中方援助蒙方的新冠疫苗日前顺利运抵蒙古国。希望双方进一步加强抗疫合作，直至彻底战胜疫情。

王毅表示，经贸合作是中蒙关系的重要支撑。双方要加快“一带一路”倡议同“草原之路”倡议对接，扩大合作领域，提升合作水平，争取尽快把疫情造成的损失补回来。

巴特策策格衷心感谢中方无私帮助蒙方抗击新冠疫情，表示蒙中在疫情背景下保持双边关系发展势头，不断加强务实合作，是国家间相互支持、共克时艰的典范。蒙古国新政府高度重视发展蒙中全面战略伙伴关系，希望同中方增强政治互信，深化“一带一路”合作，推动双边关系持续快速发展。

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