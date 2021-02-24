塞内加尔总统萨勒接受采访

人民网约翰内斯堡2月24日电 （记者 万宇）达喀尔消息：23日，在塞内加尔正式启动全国新冠疫苗接种计划前，塞内加尔总统萨勒接受法国France24电视台和法国国际广播电台联合采访。萨勒在采访中再次感谢中国第一时间回应塞疫苗需求，特别感谢习近平主席给予的大力支持。

萨勒在采访时强调，当发达国家已普遍开始接种疫苗时，世卫组织“新冠肺炎疫苗实施”计划仍迟迟无法向非洲提供疫苗，非盟为获取疫苗筹集了2亿多美元，却求购无门，中国疫苗是塞目前能获得的唯一疫苗。塞中疫苗合作不存在任何意识形态因素。中国不仅向非洲，也向中东等世界其它地区供应疫苗，帮助有关地区国家抗击疫情。

塞卫生与社会行动部长萨尔在23日的启动仪式上率先接种疫苗。包括塞前总理恩迪亚耶，外长艾莎塔，国民教育部长塔拉，妇女、家庭、性别和儿童保护部长迪安，著名传染病学专家赛迪在内的塞政府官员和一线医护人员在现场接种中国国药新冠疫苗。此批从中国进口的20万剂新冠疫苗将用于实施全国新冠疫苗接种计划第一阶段，即对医护人员等优先人群接种。

塞卫生与社会行动部长萨尔接种疫苗

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