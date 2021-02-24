人民网努尔苏丹2月24日电（记者 周翰博）杜尚别消息：上海合作组织友好合作中心22日在塔吉克斯坦首都杜尚别成立。上合组织秘书长诺罗夫以及中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度等国驻塔使节以不同方式出席了当天的活动。

诺罗夫对成立友好合作中心给予高度评价，并指出该中心对加强成员国之间的合作与友谊，巩固各国人民和谐共处的古老传统具有积极意义。“地区各国和国际组织应当携手努力，为我们的下一代建设一个稳定、安全、繁荣的上合空间。”

诺罗夫指出，今年，上合组织将迎来成立20周年纪念日，以“上合组织20年：为了稳定与繁荣的合作”为主题的庆祝活动将在轮值主席国塔吉克斯坦举行。在这个重要时刻成立本组织友好合作中心，充分体现了塔方为组织发展做出的积极贡献。

据悉，上合组织塔吉克斯坦友好合作中心作为一个公共机构，在塔总统直属国家管理学院框架下运行，旨在加强成员国间合作与友谊，促进相互信任和睦邻关系，深化成员国在科学教育、文化旅游、信息资源和媒体交流等方面的合作。

(责编：徐祥丽、刘慧)