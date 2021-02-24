新华社北京2月24日电（记者于佳欣、王雨萧）商务部部长王文涛24日表示，中方愿与美方在相互尊重、平等互利的基础上开展合作。下一阶段，按两国元首通话精神，加强沟通，管控分歧，推动双边经贸关系重回合作轨道。

针对媒体提问下一阶段中美经贸走势如何，王文涛在国新办当日召开的“加快商务高质量发展、服务构建新发展格局”发布会上作出上述表示。

王文涛说，中方始终认为，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方利益深度融合，合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。

据介绍，2020年尽管受新冠肺炎疫情影响，全球贸易表现低迷，但中美之间贸易却在困境中逆势上行，以美元计同比增长8.3%。

王文涛说，中国是美国第一大贸易伙伴，双方双边贸易投资合作为各自经济恢复作出积极贡献，这充分说明，经贸合作是积极推动两国关系的力量，为双方也带来实实在在的好处。

他表示，中方愿加强两国在经贸领域的交往，在相互尊重、平等互利的基础上开展合作，造福两国人民，这样也惠及世界。

王文涛说，下一阶段期待与美方共同努力，按照两国元首通话精神，加强沟通，增进了解，聚焦合作，管控分歧，推动双边经贸关系重回合作轨道。

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