根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至当地时间2月22日16时24分（北京时间23日5时24分），美国累计新冠肺炎死亡病例超过50万例，达500071例。《华盛顿邮报》的统计显示，在“痛苦的一年”中，美国相当于平均每天有1370例死亡病例，平均每小时有57例死亡病例，大约每分钟有1例死亡病例。

悼念逝者白宫默哀 华盛顿特区哀悼钟声再次响起

哥伦比亚广播公司报道，美国总统拜登为死于新冠肺炎的50万美国民众举行纪念仪式

22日晚间，白宫降半旗为50万名逝者哀悼。总统拜登及夫人、副总统哈里斯及丈夫共同出席了在白宫举办的默哀活动。

除纪念逝者外，拜登还号召美国民众继续保持警惕，通过佩戴口罩、保持安全的社交距离、接种疫苗等措施与疫情作斗争。

位于华盛顿的国家大教堂也在美国东部时间22日17时（北京时间23日6时）鸣钟500次，以悼念逝去的亡者。距上次为悼念美国40万新冠逝者，此次鸣钟仅仅过了34天。一些民众在此刻自发进行悼念，谈及这些逝去的生命，他们无不表示心碎不已。

美各界：党派对立 政治分歧导致政府抗疫不力

近3000万名确诊病例、逾50万名逝者，这样的疫情现状是摆在人们面前的一组数字，但对于数百万失去至亲的美国民众来说，却是切实的痛苦。

美国全国公共广播电台报道，对数百万失去至亲的美国民众来说，新冠带来的伤痛远远高于50万这一冷冰冰的数字

谈及造成这种现状的原因，舆论纷纷将矛头指向了美国的党派对立和政治分歧，认为是这一原因导致美国政府抗疫不力。

22日，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在《早安美国》节目中表示，尽管美国是一个高度发达、富裕的国家，但在应对新冠疫情方面远不如大部分欠发达国家。福奇说，美国疫情难以控制的一个重要原因就是不同州各自为政，没有统一的指导方针。

在之后接受路透社采访时，福奇再次表示，政治分歧可谓造成美国新冠死亡病例数极高的主要原因。他不单单指美国上届政府对疫情严重性的淡化，还包括个别州和城市为政治目的，选择忽视抗疫措施的重要性。在美国处于疫情的水深火热中时，仍有州长和市长对科学家发布的抗疫指南不屑一顾，他对此十分费解。面对如此分裂的美国，他“真的很难过”。

美国广播公司报道，福奇称美国在应对新冠疫情方面远不如大部分欠发达国家

美国网民也认为，美国疫情失控的罪魁祸首正是政治斗争和高官的不作为。一名网民表示，“自南北战争以来，（新冠疫情）是政治斗争杀死美国人最多的一次”。还有一名网民认为，“美国人将政治利益置于席卷全国的疫情之上，置于50万人的生命之上，如果（政府）早点行动，死亡人数可能会少很多”。

网民：从南北战争时期开始，这次（由新冠疫情引发的）政治斗争是杀死美国人最多的一次

民众担忧悲剧将会重演 专家称未来不容乐观

新冠肺炎死亡病例数超过50万例无疑令人十分心痛，这一数字已超过美国在第一次世界大战、第二次世界大战和越南战争中阵亡人数之和。数据显示，美国新冠死亡病例数一直在加速上涨。自去年5月27日累计死亡病例达到10万例起，该数据上涨至20万、30万、40万和50万例分别用时118天、78天、36天和34天。进入2月以来，尽管疫情扩散速度有所减缓，但部分民众认为，即便依靠疫苗和一些防疫政策解决了这场危机，但不相信事实和科学的人仍然存在，美国社会的分裂和政治分歧依然存在。在无法从国家层面达成一致来应对突发公共卫生事件的情况下，悲剧或在不久的将来再次在美国上演。

专家也认为未来不太乐观。据华盛顿大学健康指标与评估研究所（IHEM）预测，截至今年6月1日，美国累计新冠死亡病例将增加9.1万例。

《纽约时报》报道，福奇认为，美国民众到2022年也无法摘下口罩

福奇也曾表示，美国民众可能到2022年也无法摘下口罩。一方面，尽管新冠疫苗曾被给予厚望，但美国的疫苗接种速度却极为缓慢，在夏天达成群体免疫的目标也因此被迫推迟。目前，美国推行的两种新冠疫苗均需先后接种两剂才能达到理想效果，但美国现在的接种速度与政府此前的预期相去甚远。IHEM据此预测，在今年冬季到来前，美国将很难依靠疫苗实现群体免疫。

另一方面，新冠病毒变异毒株，尤其是首次在英国发现的变异病毒正在美国快速传播，导致未来不确定性增加。美国疾控中心数据显示，截至目前，全美已有44个州发现了共计1661例B.1.1.7（即在英国发现的变异新冠病毒）感染病例。此外，鉴于美国针对变异病毒的检测速度缓慢，专家预测，感染该变异病毒的实际病例数远大于已报告的病例数。IHEM认为，目前感染B.1.1.7的病例数应占全部新冠确诊病例的20%左右，这一比例将在4月末上涨至80%。（央视记者 许弢）

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