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国际劳工组织：治理数字劳务平台需加强国际政策协调

2021年02月24日13:40 | 来源：新华社
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新华社日内瓦2月23日电（记者 凌馨）国际劳工组织23日发布报告说，全球数字劳务平台蓬勃发展为劳动者和企业带来新机遇与挑战，需加强国际政策协调和合作，以更好地监管和治理这一平台。

该组织当天发布的《2021年世界就业和社会展望》报告显示，在过去10年里，全球数字劳务平台规模增长了5倍。数字劳务平台不仅为女性、残障人士、年轻人以及那些在传统劳动力市场中被边缘化的人群提供新的工作机会，也让企业能够获得大量技能各异、具备灵活性的劳动力。

但同时，劳动者和企业也因此面临新的挑战。劳动者面临的挑战涉及工作条件、工作时间和收入的规律性，以及缺乏社会保障等；而企业则面临不公平竞争、数据和定价不透明、高额佣金等挑战。

报告还显示，数字劳务平台的成本分摊和效益分享在全球范围内并不均衡。目前，对数字劳务平台的投资绝大部分集中在亚洲、北美和欧洲地区。

报告强调，由于数字劳务平台通常跨多个司法管辖区运营，因此需要在国际范围内制定协调统一的政策，确保平台能为劳动者提供体面的劳动机会，并促进企业的可持续发展。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，数字劳务平台正在创造新的就业机会，应通过全球范围的社会对话来应对平台带来的新挑战，使工人、雇主和政府能够充分、平等地从中受益。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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