墨西哥中部墨西哥州埃卡特佩克市22日起开始接种中国科兴新冠疫苗。

首批接种中国疫苗的人群为60岁及以上老年人。当天上午，数千名老人在家人朋友陪伴下来到该市美洲文体中心外排起长队，等待疫苗接种。

2月22日，在墨西哥墨西哥州埃卡特佩克市，当地民众在等待接种中国科兴新冠疫苗。新华社记者辛悦卫摄

74岁的卡门·桑蒂连是当天首名接种者。凌晨5时许，她在亲人陪伴下乘坐轮椅来到现场。组织方考虑她行动不便，便将她接种顺序提前至首位。桑蒂连表示已厌倦长期居家隔离生活，希望接种疫苗后能结束当前生活状态，一切都好起来。

桑蒂连在接种完毕后告诉记者：“我现在感觉还不错，希望疫苗能让疫情尽快结束。”

“这对埃卡特佩克是重要一天。”埃卡特佩克市长费尔南多·比尔奇斯当天告诉记者。他表示，该市是墨西哥人口密度最大城市之一，当地医疗资源匮乏、新冠病亡率偏高，当地政府正优先考虑为弱势群体接种疫苗。他说，中国抗疫经验丰富，推动双边抗疫合作与经验交流可拯救更多生命。

2月22日，在墨西哥墨西哥州埃卡特佩克市，老年人在接种中国科兴新冠疫苗后进行过敏观察。新华社记者辛悦卫摄

中国驻墨西哥大使祝青桥当天就中墨疫苗合作在墨西哥媒体上发表署名文章说，中墨两国疫苗合作取得重要进展，标志着中墨抗疫合作进入新阶段。相信中国疫苗将为墨方构建免疫防线发挥积极作用，助力墨西哥人民早日战胜疫情。

本月10日，墨西哥政府宣布批准紧急使用两款中国研发的新冠疫苗，分别是中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗以及中国科兴公司研发的新冠疫苗。

首批科兴新冠疫苗20日上午运抵首都墨西哥城国际机场，随后墨西哥政府宣布将这批疫苗配送至埃卡特佩克市。

2月20日，载有中国科兴新冠疫苗的飞机抵达墨西哥首都墨西哥城国际机场。新华社记者辛悦卫摄

墨西哥外交部副部长德尔加多代表墨西哥政府对中方提供疫苗表示衷心感谢。她表示，自去年以来，墨中抗疫合作成效卓著，中方通过“空中桥梁”向墨方提供大量防疫物资。当前，墨中疫苗合作不断取得新进展，墨西哥是拉美地区唯一批准两款中国疫苗紧急使用的国家，墨中疫苗合作已成为国际抗疫合作典范。墨方愿同中方一道，推动两国关系不断迈上新台阶。

去年12月24日，墨西哥启动新冠疫苗接种，优先为抗疫医护人员、老年人等群体接种，预计2022年3月实现新冠疫苗接种全国覆盖。

(责编：艾雯、刘叶婷)