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爱尔兰延长最高级别新冠防控措施 荷兰将放宽部分封禁

2021年02月24日13:35 | 来源：新华社
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新华社北京2月24日电 综合新华社驻都柏林、布鲁塞尔记者报道：爱尔兰政府23日宣布，将目前在该国实施的5级新冠疫情防控措施延长至4月5日。而荷兰政府23日宣布，尽管该国将“不可避免”出现第三波疫情，仍决定放宽部分封禁措施。

爱尔兰总理米歇尔·马丁当天在都柏林说，目前在该国实施的5级新冠防控措施将延长至4月5日，同时全国中小学、学前班及托儿所将从3月1日起分阶段开学。爱尔兰卫生部23日晚发布的疫情通报说，当日该国新增新冠确诊病例575例，累计216300例；新增死亡病例45例，累计4181例。截至本月20日，爱尔兰已接种超过35万剂新冠疫苗。

荷兰看守内阁首相吕特当天在海牙说，政府决定放宽部分封禁措施，从3月1日起中学全部复课，理发、美容等行业也将重新开放；从3月3日起，人们可预约后到“非必需品”商店取货，18岁至27岁的人群可以从事室外运动，但宵禁将延长至3月15日。

吕特说，目前荷兰新冠确诊病例数仍在增加，专家们认为第三波疫情已“不可避免”。但封禁措施给社会、经济以及人们心理带来的影响正在加大，因此政府决定“冒一定风险”放宽部分措施。

荷兰国家公共卫生与环境研究所当天发布的数据显示，截至23日，荷兰累计确诊新冠病例1064598例，累计死亡15343例。（参与记者：张琪、潘革平）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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