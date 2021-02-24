新华社华盛顿2月23日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日表示，虽然疫苗接种为经济恢复正常带来希望，但美国经济复苏势头持续放缓，不平衡且不全面，前景充满不确定性。

鲍威尔当天出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时表示，得益于前所未有的财政和货币政策支持，美国经济正在复苏。但近几个月，新冠确诊病例、住院率和死亡人数回升对经济活动和就业市场造成压力，经济复苏势头自去年夏天急剧反弹后大幅放缓。

鲍威尔重申，美国经济发展前景在很大程度上仍然取决于疫情防控结果。虽然近几周新增确诊病例有所下降，正在进行的疫苗接种为经济复苏带来希望，但美国经济复苏仍然不平衡且不全面，前景“高度不确定”。

鲍威尔说，美国就业市场改善步伐已经放缓，失业人数仍高达数百万，尤其是低薪员工、少数族裔美国人失业状况更加严重。同时，疫情对通货膨胀产生重大影响，物价疲软，按年计算通胀率仍然低于2%的长期目标。

鲍威尔表示，自疫情暴发以来，美联储采取行动直接对信贷流动提供支持，并对就业和物价两大目标作出调整。美联储将维持当前联邦基金利率目标区间，并继续以不低于目前速度增持国债和机构抵押贷款支持证券，直至上述两大目标取得实质性进展。

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