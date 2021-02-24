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摩尔多瓦宪法法院裁定总统再次提名加夫里利策组阁违宪

2021年02月24日13:27 | 来源：新华社
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新华社布加勒斯特2月23日电（记者 林惠芬）基希讷乌消息：摩尔多瓦宪法法院23日裁定，摩总统马娅·桑杜再次提名纳塔利娅·加夫里利策为新总理的总统令违反宪法，要求议会各政党与总统重新磋商总理人选。

桑杜当天晚上发表讲话表示将继续推动提前举行议会选举。她说，目前的议会格局注定无法进行改革，强调应提前举行议会选举或举行全民公决。桑杜未说明全民公决的具体内容。

摩前总统、社会主义者党领导人伊戈尔·多东对宪法法院的裁定表示欢迎，要求桑杜遵守宪法法院裁决，立即宣布新的总理人选。多东说，如果桑杜拖延提名，社会主义者党将举行大规模抗议活动。

1月27日，桑杜提名前财政部长加夫里利策为总理，并授权其尽快完成组阁。本月11日，议会对加夫里利策的新政府组成及施政纲领进行信任投票，结果以零票支持而未获通过。同日，桑杜收到以社会主义者党成员为主的54名议员联名推出的新总理提名信函，然而桑杜再度让加夫里利策组阁。社会主义者党认为桑杜这一提名违反宪法相关规定并上诉至宪法法院。根据摩宪法，如果两次组阁失败，总统有权解散议会，宣布提前举行议会选举。

摩尔多瓦2019年2月举行议会选举，由于无一政党获得绝对多数席位，组阁过程充满波折。同年6月，桑杜出任总理。2019年11月，摩尔多瓦议会通过对桑杜政府的不信任案，时任总统多东的顾问扬·基库领导的政府成立。2020年11月，多东竞选总统连任失败，基库政府于同年12月宣布辞职。

摩分析人士认为，目前摩总统权力有限，提前举行议会选举将有助于扭转这一局面。桑杜曾表示，她主张提前举行议会选举，认为这是走出当前政治危机的唯一出路。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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