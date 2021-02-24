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旅欧音乐家举办线上新春音乐会（侨情乡讯）

2021年02月24日09:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （记者 李蕊）受新冠肺炎疫情影响，很多海外侨胞今年选择在国外“原地过年”，即便如此，年味依旧不减。近日，旅居德国和奥地利的青年音乐家们举办了一场“云端”新春音乐会，让异国他乡的游子身在海外，也能与国内同胞一同欢度春节；足不出户，也能享受一场视听盛宴。

本次音乐会由世界著名旅德圆号演奏家韩小明担任艺术总顾问，汇集了活跃在德国和奥地利各大歌剧院、交响乐团、高校的30多名华人青年音乐家。音乐会上的27个节目囊括了中国、德国、奥地利的传统艺术歌曲、西方歌剧选段、管弦乐演奏以及经典钢琴作品等。所有参与录制的音乐家共同完成的歌曲《我爱你中国》成为本次音乐会的一大亮点。

中国驻德国大使吴恳表示，新冠肺炎疫情给文化艺术行业带来巨大冲击，旅居德国和奥地利的青年音乐家们克服困难，通过线上音乐会的形式为海内外同胞送上新春祝福，用音乐的力量鼓励人们早日战胜疫情，值得肯定和支持。

音乐会总策划王振宇表示，值此新春佳节，希望通过线上音乐会为海内外同胞以及关心和支持中欧友好的各界朋友加油打气、送上祝福。同时，也希望这场跨洋音乐之旅能够让观众近距离感受德、奥古典音乐与东方名曲的激情碰撞，对在德、奥学习和工作的古典音乐人有更多的了解。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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