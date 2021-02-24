李晓宏

得知我需要有关中国恢复联合国合法席位的资料后，联合国总部哈马舍尔德图书馆很快发来了联合国第一次升起五星红旗的照片。黑白照片中，两名青年站在旗杆旁，正将五星红旗系到绳子上。这张照片拍摄于当地时间1971年11月1日上午8时左右。

从升起第一面五星红旗至今，纽约联合国总部的中国元素日益增多。中国为纪念联合国成立70周年赠送的“和平尊”，为纪念联合国成立50周年赠送的“世纪宝鼎”，与1974年中国赠送给联合国的壁毯等，无声地讲述着重返联合国50年来中国在联合国舞台上的辉煌历史。

50年来，中国对联合国事业的贡献与日俱增。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。如今，中国已成为联合国第二大会费国与维和摊款国，是联合国安理会5个常任理事国中派出维和人员最多的国家；在联合国专门机构中，中国人担任主要领导职务的目前有4个。

50年来，中国日益走近世界舞台中央，不断为人类作出更大贡献。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，致力于扩大同各国的利益交汇点，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。在推动世界和平发展、改革和完善全球治理体系等诸多方面，中国理念、中国方案获得广泛认同，中国作用备受世界瞩目。

“中国坚定维护多边主义，维护公平正义，维护《联合国宪章》的宗旨和原则，发挥了重要的稳定作用”“联合国希望中国在国际事务中发挥更多领导力，愿给予最全面的支持和配合”……联合国秘书长古特雷斯多次如此称赞中国。

50年来，为什么中国能在世界舞台上成为维护和平、促进发展的重要力量？答案就在于：中国共产党始终致力于为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同。中国秉持人类命运共同体理念，中国人民不仅要自己过上好日子，还追求天下大同。

大道之行也，天下为公。维护世界和平、促进共同发展，只有进行时，没有完成时。中国将继续不懈努力，推动全世界在联合国旗帜下实现更大团结和进步。

(责编：艾雯、刘叶婷)