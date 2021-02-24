本报乌鲁木齐2月23日电 （记者康朴）中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会22日在乌鲁木齐市共同举办“中国共产党的故事”新疆专题宣介会。会议召开之际，80多个国家的190多个政党或组织包括来自伊斯兰国家的100多个政党或组织，共310多名政党政要和知名人士，围绕“为了人民的美好生活”这一主题，进行了深入交流沟通并达成广泛共识。

各方一致认为，为了最广大民众过上更加美好的生活，是各国政党的共同目标和责任。各国政党应以增进人民福祉为使命，努力提升民众的获得感、幸福感、安全感。

各方注意到，新冠肺炎疫情波及200余个国家和地区，影响了全球约70亿人口，导致超过200万人失去生命，呼吁各国把人民生命安全和身体健康放在第一位，科学调配医疗力量和重要物资，积极挽救生命，进一步推进国际联防联控，力争尽早控制住疫情，并着眼未来打造人类卫生健康共同体。

各方强调，新冠肺炎疫情已使全球2亿多人陷入极端贫困，对世界大多数国家的经济社会发展造成严重冲击，给联合国2030年可持续发展议程前景蒙上阴霾，呼吁各国继续加强宏观经济政策协调，坚定维护全球金融市场、产业链、供应链稳定，采取减免债务、畅通贸易等措施，推动世界经济早日实现恢复性增长，帮助全球减贫事业尽快重回正轨。

各方赞同保障和发展人权，指出生存权和发展权是首要的基本人权，贫穷是实现人权的最大障碍，应把人民利益摆在至高无上的地位，让发展成果更多更公平地惠及全体人民。

各方强调，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路和保障模式，应尊重人权发展道路的多样性，反对将人权政治化或搞人权“双重标准”，反对以人权为借口干涉其他国家内政，呼吁各国共同努力，推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理。

各方表示，通过此次会议全面深入了解到中国的民族区域自治制度和民族地区发展情况，包括新疆社会稳定、民族平等团结、民生持续改善、经济不断发展的现实情况，赞赏中国政府促进民族地区经济社会发展，尊重和保护各族人民的宗教信仰自由和使用本民族语言文字的权利，反对国际上一小撮人炮制所谓中国在新疆实施“种族灭绝”的谎言和虚假信息，反对通过颠倒黑白、别有用心的舆论操控，误导国际社会认知、抹黑他国形象等恶劣行为。

就中国共产党将迎来百年华诞，各方对中国共产党和中国人民致以美好祝愿，积极评价中国共产党坚持为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命，领导中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，包括在统筹疫情防控和经济发展方面取得的重大成果，赞赏中国为全球抗疫提供的重要帮助，特别是践行将疫苗作为国际公共产品的承诺，表示愿同中国共产党加强治国理政经验交流互鉴，推动各国深化互利合作，构建人类命运共同体。

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