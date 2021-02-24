齐大愚

在新冠肺炎疫情带来的严峻考验面前，中国人民同匈牙利人民守望相助、团结协作，同舟共济、心心相印，携手树立了国际抗疫合作的典范。疫情无法阻挡两国加强各领域务实合作的步伐，中匈全面战略伙伴关系的内涵进一步丰富。

第一时间，万里驰援见真情。在中国抗疫的严峻时刻，匈牙利第一时间伸出援手，不远万里向中方紧急援助一批防疫物资，成为首批向中国提供官方援助的国家之一。匈牙利总理欧尔班、国会主席克韦尔分别向中国领导人致函表达支持。匈牙利国会常务副主席玛特劳伊率匈中友好小组议员以及匈中双语学校师生，用中文录制“中国加油、武汉加油”声援视频，感人至深。匈牙利社会各界踊跃捐款捐物，为中国打赢疫情防控阻击战加油鼓劲，书写两国友好佳话。

投桃报李，鼎力相助抗击疫情。中华民族是珍视情义的民族。匈牙利出现疫情后，中国政府以及北京、上海、福建等多个友好省市分别向匈牙利政府和地方提供防疫物资援助，在匈牙利的中资机构和华侨华人也积极施以援手。中方还为匈方在华采购运输防疫物资提供便利，185架次货运航班架起了中匈抗疫的空中桥梁。欧尔班总理在同习近平主席通电话时表示，匈牙利人民不会忘记，中方及时为匈抗击疫情提供了急需的医疗防护物资等援助，对此深表感谢。

持续发力，中国疫苗带来希望。中方早在去年5月就宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。当前，匈牙利正处于抗击第二波疫情的关键时期。1月29日，匈牙利药品监管部门正式批准中国疫苗紧急使用授权，匈方已同中国企业达成采购意向。匈牙利外长西亚尔托表示，中国疫苗将帮助匈方拯救更多生命，加快复工复产和经济复苏。这充分体现了匈方对中国疫苗安全性和有效性的认可和信任。2月16日，匈牙利政府派出的包机将中国出口匈牙利的首批新冠疫苗运抵布达佩斯。

攻坚克难，务实合作逆势而上。在共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作机制带动引领下，中匈经贸合作克服疫情不利影响，展现出强大的韧性和活力。2020年双边贸易额达116.9亿美元，同比逆势增长14.4%。在第三届中国国际进口博览会上，中匈意向成交额是上届的4倍。2020年，中资企业10个项目在匈牙利落户，中国在匈牙利累计投资突破55亿美元，首次成为匈牙利最大的外国投资来源地。布达佩斯中国文化中心在当地注册成功，“欢乐春节”等系列线上文化活动受到匈牙利广大民众好评。

匈牙利有句谚语：“勤劳的人不会空等明天的到来。”中匈全面战略伙伴关系砥砺前行，得益于两国领导人的战略引领，得益于双方发展战略的紧密对接，得益于双方坚实的政治互信，得益于两国人民深厚的友好情谊。展望未来，中匈携手创造共同发展的新机遇，必将使双方各领域合作取得更大成就。

（作者为中国驻匈牙利大使）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)