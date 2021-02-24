新华社北京2月23日电（记者郑明达、潘洁）外交部发言人汪文斌23日表示，加拿大众议院有关涉疆动议罔顾事实与常识，对中国蓄意污蔑抹黑，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方强烈谴责、坚决反对，已向加方提出严正交涉。

当地时间22日，加拿大联邦众议院不顾中方严正立场，执意通过涉疆动议，诬称中国对新疆维吾尔族等实施所谓“种族灭绝”，鼓吹更换2022年北京冬奥会举办地。

汪文斌在例行记者会上表示，涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化问题。中国新疆地区认真落实联合国制定的《防止暴力极端主义行动计划》，借鉴其他国家的类似做法，依法开展去极端化工作，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神。

“经过各族人民的努力，新疆已连续4年多没有再发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。”他说。

汪文斌介绍，近年来，新疆维吾尔族人口持续增长。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增长25.04%，维吾尔族人口的增幅不仅高于全疆人口13.99%的增幅，也高于全部少数民族人口22.14%的增幅，更明显高于汉族人口2.0%的增幅。新疆各族人民充分享有生存权、发展权等各项权利，各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯等得到很好保护和传承。

“事实证明，新疆从来就不存在什么‘种族灭绝’，这完全是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。”

汪文斌指出，加拿大一些政客公然将体育运动政治化，完全违背了奥林匹克宪章精神、损害了国际奥林匹克运动和各国运动员的利益。

“加方一些人应该摒弃反华偏见，走出内心阴暗的屋子见见阳光，客观、公正看待中国，而不是沉溺于意识形态对抗的陈旧思维，更不能揣着明白装糊涂，将国内政治争斗甚至一党私利置于中加关系大局之上。”他说。

汪文斌指出，加方一贯声称捍卫价值观，但价值观中很重要的一条是尊重事实。加方有关政客从未去过新疆，甚至没有到过中国，却打着人权的幌子在涉疆问题上搞政治操弄，公然散布虚假信息和谎言，这恰恰是对其所标榜价值观的践踏。

“我愿强调，新疆事务纯属中国内政，加方没有任何资格和权利横加干涉。中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。对于任何损害中方利益的行动，中方必将作出坚决回应。”汪文斌说。

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