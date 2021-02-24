美国22日突然推迟得克萨斯州两处边境口岸接收寻求庇护者的计划。

数百名符合条件的中美洲移民原本预期很快能入境，眼下希望破灭。包括他们在内，众多移民因美国上届政府移民政策已滞留墨西哥数月甚至数年。

【突然变卦】

美国国土安全部在一份声明中说，“鉴于目前运行状况”，无法确定得州布朗斯维尔和埃尔帕索口岸何时开始接收寻求庇护者。

国土安全部上周宣布，这两处口岸分别定于22日和26日开始接收庇护申请获受理的移民入境。目前，得州罕见暴风雪造成的停电和停水还没有结束。

国土安全部发言人没有解释这两处口岸暂缓接收寻求庇护者的具体原因，但称一旦国际伙伴采取措施确保安全和卫生、建立完备的申请处理系统，国土安全部将启用上述口岸接收寻求庇护者。

美国前任总统唐纳德·特朗普领导的政府2019年1月开始执行“移民保护协议”，施行“留在墨西哥”政策，要求来自中美洲国家、试图寻求美国庇护的移民停留在马塔莫罗斯等墨西哥边境城市，等待美国法院受理庇护申请。

超过6.5万名寻求庇护者因“留在墨西哥”政策退出美国边境。他们中大多数人选择返乡，一些人滞留墨西哥。

【“感到迷茫”】

来自洪都拉斯的霍苏埃·科尔内霍已在马塔莫罗斯临时营地滞留一年多。边界的另一侧是得州布朗斯维尔市。

“我们真的感到迷茫，因为看不到变化，”科尔内霍说，“我们只是在寻求帮助。”

美国现任总统约瑟夫·拜登承诺撤销“留在墨西哥”政策。拜登政府上周说，允许首批2.5万名庇护申请获受理的移民进入美国等待移民法院听证会。有意者可在联合国设立的网站注册。

一名联合国官员22日说，自19日起，已有超过7700名庇护申请获受理的移民注册请求入境美国等待移民法院听证会。

首批庇护申请者19日在加利福尼亚州一处口岸入境，但这一入境等待计划进展缓慢。

路透社报道，联合国负责对滞留墨西哥的移民作新冠病毒检测。他们进入美国后，由美方非营利机构安排隔离场所。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)