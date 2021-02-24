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罗马尼亚官员：民众接种新冠疫苗后仍需遵守防疫规定

2021年02月24日08:43 | 来源：新华社
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新华社布加勒斯特2月23日电（记者林惠芬）罗马尼亚全国新冠疫苗接种协调委员会主席格奥尔基策23日说，接种过新冠疫苗的民众仍需遵守卫生防疫规定，因为需要一定时间才能产生抗体。

格奥尔基策当天在新闻发布会上说，从去年12月27日至本月21日，罗马尼亚共有3969人在接种第一剂新冠疫苗后7天左右被确诊感染新冠病毒，占接种首剂疫苗人数的0.49%，其中1052人康复后已完成第二剂接种；在1月17日至本月21日期间，有446人在完成两剂疫苗接种后出现感染。

格奥尔基策强调，无论是接种前还是接种后，民众仍需要遵守卫生防疫规定以获得接种疫苗的最佳效果，因为接种后需要一定时间才能产生抗体。

罗国家传染病监控中心负责人皮斯托尔当天表示，鉴于最初在英国发现的变异新冠病毒传播性强，罗马尼亚新增新冠确诊病例将会继续增加。罗卫生部23日发布的新闻公报显示，目前罗马尼亚累计报告该变异新冠病毒感染病例164例，其中92例在首都布加勒斯特。

罗马尼亚疫情最近两个多月来趋于缓和，但近日又有回升势头。罗官方23日公布的疫情统计显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例3382例，累计确诊784711例；新增死亡病例119例，累计死亡20013例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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