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韩国与伊朗就解冻资产达成协议

2021年02月24日08:42 | 来源：新华网
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韩国和伊朗方面证实，两国就解冻伊朗在韩国大约70亿美元的资产达成协议。不过韩国官员说，协议需要得到美国批准才能落实。

一名不愿公开姓名的韩国外交部官员23日说，伊方同意韩方提出的伊朗在韩被冻资产的使用方案。这名官员没有披露方案具体内容。

据韩联社报道，韩国可能把这笔钱换成医药品、医疗器械等人道主义物资提供给伊朗。另外，韩国还将按照伊朗要求把部分资产转移到别的国家。

伊朗政府官方网站22日说，伊朗与韩国就解冻资产的转账目的地达成协议。伊朗和韩国方面都没说会把资产转移到哪个国家。

受美国制裁影响，伊朗向韩国出口石油所得70亿美元被冻结在韩国两家银行。韩方先前提出多种解决方案，与伊朗协商未果。

韩国官员强调，韩方与伊朗22日达成的协议需要与美方磋商后才能执行。

韩国媒体本月初披露，美方已经同意韩方解冻部分伊朗资金，用于支付伊方拖欠的联合国会费。韩联社援引一名韩国外交部官员的话报道，韩美就这一事宜的磋商已经进入“最后阶段”。

伊朗伊斯兰革命卫队1月4日以“多次违反海洋环境相关法律条例”为由在海湾水域扣押一艘韩方油轮。韩国媒体认为，伊方意在向韩方施压以解冻在韩资产。伊方则说，油轮因污染环境遭扣押，不应把这一事件政治化。韩国后来释放船员，但没释放船长，也没放行油轮。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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