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哈梅内伊说伊朗可能进一步提升浓缩铀丰度

2021年02月24日08:41 | 来源：新华网
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伊朗最高领袖哈梅内伊22日说，伊朗不会屈从美国施加的压力，如果有必要，伊朗将把浓缩铀丰度提高至60%。

哈梅内伊在一项涉及核计划的关键法案生效前发表讲话，重申伊朗决不让步的立场。他说：“伊朗的浓缩铀水平不会局限于20%，我们将根据国家需要，提高到任何水平……我们可能会提升至60%。”

伊朗1月4日宣布，福尔多核设施浓缩铀丰度已经提高至20%，恢复到2015年伊朗核问题全面协议签署前的水平。

伊核协议规定，伊朗浓缩铀丰度不可突破3.67%。

伊朗在美国退出伊核协议以后不断提高浓缩铀丰度，但远不到制造核武器需要的90%。伊朗政府多次说，如果美方解除制裁，相关核活动“可逆”。

伊朗议会去年12月通过法案，要求政府如在一定期限内未发现对伊制裁“松动”，应进一步突破伊核协议限制，包括从今年2月23日开始中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。伊核协议中提及，伊朗自愿允许国际原子能机构根据该议定书核查相关核活动。中止履行议定书意味着这部分核查被暂停。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西21日与伊朗方面达成一项最长期限3个月的临时技术协议，确保国际原子能机构在伊朗维持必要的监督核查工作，为后续政治谈判留出空间。

欧洲联盟先前提议，举行包括伊朗和美国在内的伊核协议参与方非正式会谈。美国表示愿意谈，伊朗方面说还在考虑。

美国与伊朗就重返伊核协议互开条件，双方都要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国取消制裁。

哈梅内伊22日重申：“在伊核问题上，伊朗决不退让。无论现在还是以后，伊朗将根据本国需要继续走自己的路……伊朗不会屈服于压力，我们的立场不变。”

美国国务院发言人内德·普赖斯22日晚些时候回应称，哈梅内伊的最新表态“听起来像是威胁”，对这类“假设”和“故作姿态”，他拒绝置评。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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