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早接种早踏实！以色列鼓励民众接种疫苗有奇招

2021年02月24日08:40 | 来源：新华网
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去年12月20日，以色列政府启动新冠疫苗接种工作，希望实现“全民免疫”，从而打开国门、开放旅游。以色列卫生部22日表示，目前以色列逾441万人接种了疫苗，占全国总人口的约47.4%。不过，由于年轻人积极性不高，近来疫苗接种速度放缓。为推动接种，官方推出了一系列鼓励措施。

【打疫苗吧，出门不遭盘查！】

以色列政府将60岁以上老人和医务工作者作为首批疫苗接种人群，并逐步向年轻群体扩展。统计显示，目前60岁以上老人疫苗接种率约90%，而16岁至39岁人群疫苗接种率只有约50%。

特拉维夫市政府发言人直言，以色列缺的不是疫苗，而是接种意愿。

如今，为扩大疫苗覆盖范围，政府放宽接种条件，鼓励在以色列居住的外国公民接种。此前，外国公民想打疫苗，需要事先购买当地保险，现在则不必出具保险。

不仅如此，滞留在以的非法移民接种疫苗限制条件也被放宽。特拉维夫-雅法市政府和伊希洛夫医院联合发出公告，邀请16岁以上外国移民和“寻求避难者”免费接种，并向他们保证“不会遭到移民局盘查”。

【打疫苗吧，换领啤酒披萨！】

为方便民众接种，以色列政府在主要城市设立很多移动接种点。最近，民众接种热情转淡，一些接种点前排队的人寥寥无几。担心疫苗浪费，有时医务人员会拦下路人，建议他们“来一针”。

为吸引年轻人接种，特拉维夫-雅法市政府和一些餐厅、酒吧合作，推出接种疫苗免费领取一杯饮品活动。杰尼亚酒吧是首个参与换领项目的酒吧——接种完疫苗后，就可以在这里免费喝杯咖啡或啤酒。

在另一些接种点，民众接种疫苗后，可以获赠披萨、鹰嘴豆酱或特色甜点“库纳法”。

【打疫苗吧，拿到通行证!】

近日，以色列陆续开放餐馆、健身设施等场所。为方便接种者出行，同时鼓励更多人接种，政府21日开始推行“绿色通行证”制度。

已接种人员可通过手机应用程序注册获得“绿色通行证”，之后即可自由进出餐馆、商场、电影院、健身房等公共场所。“绿色通行证”有效期从接种第二针后开始算起，持续6个月。伪造通行证者将被追究刑事责任。

新冠痊愈人员也可获得“绿色通行证”。

持有“绿色通行证”的以色列人不仅可畅行国内，还可到希腊旅游。以色列和希腊两国政府本月达成协议，一旦航班恢复，接种疫苗的两国公民可到对方国家旅行，无需隔离。

以色列去年12月启动疫苗接种之初，网上曾流传一些关于疫苗副作用的谣言，其中一个说：“打疫苗会长出尾巴。”

为提振民心，总理本雅明·内塔尼亚胡率先接种疫苗。在视频直播中，接种之后的他风趣地说：“看，没有长出尾巴！”（吕迎旭 尚昊）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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