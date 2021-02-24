美国最高法院22日驳回前总统唐纳德·特朗普方面的要求，允许纽约市一名地区检察官获取特朗普纳税单，预计这一裁决将帮助这名检察官加速相关案件调查。

纽约曼哈顿地区检察官赛勒斯·万斯对最高法院的决定表示欢迎。他在一份声明中说：“工作可以继续了。”

最高法院的这一决定，意味着长期为特朗普做账的美国玛泽会计事务所需要遵照先前收到的传票要求，将特朗普的税务申报记录等财务文件交给由万斯召集的一个陪审团。

这家会计事务所的一名发言人说，事务所将“继续致力于履行职业要求和法律义务”。

特朗普则发表声明，将万斯领导的这项调查称为美国“历史上最大的一场政治猎巫”。

特朗普今年年初卸任美国总统，眼下面临多桩诉讼。

2016年竞选总统期间，特朗普多次公开承诺，将在美国国税局结束相关审计后公开自己的纳税单。但他就任总统后改口说不会公布。他2019年11月说，将在2020年大选投票前公布自己的财务记录，但依旧没有做到。

《纽约时报》2020年报道，特朗普在2016年和2017年都只缴纳750美元联邦所得税；2016年之前的15年中，他利用多种税收抵免政策，制造账面亏损，有10个年份向联邦政府缴纳的所得税金额为零。特朗普则驳斥有关他“少纳税”的报道是“假新闻”。但他此后仍然没有公开个人纳税记录。

万斯2019年向玛泽会计事务所发传票，要求获取特朗普2011年至2018年的纳税记录。特朗普律师团队不断上诉，要求驳回或暂缓执行传票要求。

万斯最初启动调查，是为查明特朗普团队是否在2016年给两名艳星“封口费”。最近的法庭文件显示，调查范围已经拓宽，更倾向于特朗普是否存在涉及银行、税务、保险的欺诈行为以及伪造商业记录。

另一方面，国会众议院也在向玛泽会计事务所和德意志银行寻求特朗普个人财务记录。（郭倩）（新华社专特稿）

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