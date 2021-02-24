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古巴放宽个体经济经营范围

旨在促进就业、发展经济

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年02月24日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　古巴劳工和社会保障部部长玛尔塔·费托日前表示，政府此前设立的包括允许从事127项私营经济活动在内的“正面清单”已被废除，政府将建立个体经济“负面清单”，大幅放宽经营范围。据古巴媒体报道，调整后，个体经济从业者全部或部分受限的经济活动共124项，主要包括农牧渔、矿业、制造业、水电、建筑等21个大类。

　　除大幅放宽个体经济经营范围，古巴政府还将为个体经济从业者办理相关手续提供更多便利。例如，将取消个体从业人员在国家税务总局注册的步骤，设立专门的窗口接待个体业主进行咨询、纳税人注册和发放营业执照等相关手续；政府还将出台一些与国家经济战略和社会经济改革相关的财政措施，以减轻个体部门的税收负担。

　　古巴从2010年起逐步放开个体经济。古巴副总理兼经济计划部部长亚历杭德罗·希尔表示，近年来，个体经济在古巴迅速发展，从业者已超过60万人，其中年轻人占30%，女性占35%。希尔说，扩大个体经济经营范围是政府的长期规划，此前取消货币双轨制为古巴个体经济发展提供了更有利环境。

　　受疫情和美国加紧对古封锁影响，2020年古巴经济严重下滑，尤其是旅游业、交通运输业等遭遇重大打击，个体业主失业现象尤为突出。希尔认为，建立“负面清单”是个体经济领域重大改革，扩大个体企业经营范围将有助于解放生产力，持续增加就业，同时也将促进货币改革的有效实施。

　　（本报墨西哥城2月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月24日 16 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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