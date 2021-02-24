本报记者 胡仁巴

2月22日，中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会在乌鲁木齐市以“为了人民的美好生活”为主题，共同举办“中国共产党的故事”新疆专题宣介会，重点介绍新疆各族群众在以习近平同志为核心的党中央领导下，努力开拓进取、做好民族团结、争创美好生活的精彩故事。

宣介会邀请新疆干部群众代表分享自身故事，让人印象深刻。比如喀什市少数民族妇女热娜古丽·胡达拜地讲述了生育权受保障的故事，克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县群众麦麦提吾拉依木·马木拉依木讲述了扶贫易地搬迁的故事，喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目麦麦提·居马讲述了宗教信仰自由受保障的故事。土耳其爱国党主席佩林切克、埃及社会主义党总书记沙班、西班牙共产党主席森特利亚等与会嘉宾参与交流互动，对中国的民族政策和新疆经济社会发展成就表示赞赏和肯定。

“当前，新疆实现了巨大发展，中国共产党在带领新疆摆脱贫困、推动高质量发展等方面发挥了重要作用。”摩洛哥公发党副总书记、众议院第一副议长欧姆拉尼表示，“经过8年不懈努力，中国历史性消除了绝对贫困，为世界树立典范。”

“我每次到访都能见到一个全新的新疆，看到当地经济社会不断发展进步，当地少数民族文化得到了很好的保护。”佩林切克曾多次访问中国。他在接受记者视频采访时表示：“所谓‘种族灭绝’的谎言完全不是事实。中国新疆人口的增长在各个省份中排在前列。”

塞尔维亚社会党副主席扎尔科·奥布拉多维奇表示，实现地区均衡发展一直是中国的基本政策。中国政府始终致力于确保每一名中国公民都能平等享有发展权，努力创造条件推动少数民族地区经济发展，保护少数民族语言、文字、文化和生活习惯，持续巩固国内民族团结。本次新疆专题宣介会充分证明，新疆正在实现长足发展。

“我从来没有发现新疆存在所谓‘侵犯维吾尔族权利’的现象。相反，我看到了新疆经济文化的全方面发展。”20多年来，俄罗斯亚洲—太平洋区域研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫多次到访中国。他表示：“新疆的精彩故事得益于中国特色社会主义制度的保障，中国经验值得借鉴。”

“此次专题宣介会呈现了新疆的真实情况，让大家看到了新疆在坚定维护民族团结、充分尊重和保护各族群众宗教信仰自由、推动高质量发展、保障和改善民生取得的成就。”柬埔寨人民党中央常委、参议院第二副主席迪翁表示，“我们高度赞赏中方在保护少数民族宗教信仰、语言文字等所作的努力，这必将为推动相关地区经济社会发展发挥积极作用。一些国家的政客和媒体捏造、传播涉及新疆的虚假新闻，我们坚决反对这种卑劣行径。”

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)