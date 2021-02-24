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王毅出席联合国人权理事会高级别会议

2021年02月24日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月22日电  国务委员兼外长王毅22日在北京以视频方式出席联合国人权理事会第四十六届会议高级别会议并发表致辞。

　　王毅表示，面对百年未有之大变局和百年未遇之大疫情，如何促进和保护人权？中国主张：第一，坚持以人民为中心的人权理念；第二，坚持人权普遍性与各国实际相结合；第三，坚持系统推进各类人权；第四，坚持国际人权对话与合作。

　　王毅说，在中国共产党领导下，我们成功开创出一条得到人民广泛拥护的中国特色社会主义道路，也成功走出了一条符合中国国情和需要的人权发展道路。

　　王毅表示，面对新冠肺炎疫情，中国政府始终把每一个人的安全和健康放在第一位，全力捍卫人的生命价值和尊严。疫苗事关人民的健康权、生存权和发展权。疫苗应全球公平分配，尤其是确保发展中国家的可及性和可负担性。

　　王毅强调，中国反对借人权问题干涉别国内政。新疆地区从来就不存在什么“种族灭绝”“强迫劳动”和“宗教压迫”。这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。香港国安法开启了香港形势由乱及治的重大转折，也保护了香港居民根据基本法所享有的合法权利和自由。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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