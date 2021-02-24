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科威特埃米尔纳瓦夫会见杨洁篪

2021年02月24日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社科威特城2月23日电  2月23日，科威特埃米尔纳瓦夫在科威特城会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪向纳瓦夫埃米尔转达习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺科威特迎来国庆60周年暨解放30周年纪念日。杨洁篪表示，中科关系历经风云考验，靠的是坚定不移的战略互信和患难见真情的诚挚友谊。中方构建国内国际双循环新发展格局与科“2035国家愿景”对接空间巨大，为两国务实合作提供了强大动力。中方愿以两国建交50周年为契机，同科方共同努力，不断巩固战略互信，推进高质量共建“一带一路”，拓展抗疫合作，增进民心相通，深化新时期中科战略伙伴关系。

　　杨洁篪表示，中方赞赏科方为促进海湾地区稳定发挥的积极作用，愿加强双方在国际和地区事务中的沟通协调。中方欢迎科方继续为推进中国—海合会自贸区谈判发挥积极影响。

　　纳瓦夫请杨洁篪转达对习近平主席的良好祝愿，高度评价中国发展成就和科中各领域合作的丰富成果，强调双方友谊深厚，互信牢固，合作前景广阔。他衷心祝愿中国人民在习近平主席领导下不断取得更加辉煌的发展成就。

　　同日，杨洁篪还会见科威特外交大臣艾哈迈德。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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