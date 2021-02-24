本报驻泰国记者 孙广勇

日前，来自老挝的留学生李晨和夏易参与了武汉大学举办的国际学生春节文化体验活动，大家一起写春联、剪窗花、猜谜语、编中国结……

两年前，李晨和夏易经过层层选拔，成为中国电建南欧江流域梯级水电站选派的第二批留学生，来到武汉大学水利水电工程专业学习深造。今年中国春节期间，两人继续留在学校。夏易抓紧时间预习新学期的课程，李晨全力以赴准备汉语水平五级考试。

春节期间，学校为留学生统一安排了年夜饭，发放了精美的零食礼盒，组织春节文化体验活动；中国电建也为留学生们发放了生活补助，寄来了新春贺卡。李晨说：“我们第一次近距离体会春节的风俗，真切感受到中国人民的善良勤劳和乐观豁达，过了一个难忘的中国年。新的一年里，我们要更加努力地学习。”

回想起共同抗击疫情的日子，两名留学生表示，中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，迅速控制住疫情，加快恢复经济社会秩序，让人由衷高兴和敬佩。武汉大学和中国电建给予留学生的关怀帮助让人感动。

因为疫情防控需要，目前除李晨和夏易外，中国电建资助的前三批12名老挝留学生均在老挝国内通过网络课程学习。2020年9月，中国电建为第四批4名来自南欧江畔的学生办理了留学武汉大学手续，并安排他们在老挝首都万象集中上网课学习语言。

每逢佳节倍思亲。李晨和夏易说：“我们在中国学习生活很好，家里父母都很放心。2020年，南欧江水电站实现9台机组投产发电，今年还有更多项目将建成投产，给家乡带来更多更美的改变。我们打心底里高兴！”

（本报曼谷2月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）

(责编：胡永秋、牛镛)