据新华社卢萨卡2月22日电 （记者赵宇鹏）2月22日，赞比亚总统伦古在卢萨卡会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪转达习近平主席对伦古总统的诚挚问候。杨洁篪表示，中赞始终真诚友好、平等相待、互利共赢，在疫情暴发后守望相助、共克时艰，用实际行动诠释了好朋友、好伙伴、好兄弟的真谛。中方支持赞方走符合本国国情的发展道路，将以两国元首重要共识为引领，加强同赞方各层级交往，深化传统友谊和政治互信、对接发展战略，深化在抗疫、基础设施建设和民生等领域合作。

杨洁篪表示，中赞在国际事务中协调配合，共同维护多边主义，中方愿加强同包括赞比亚在内的非洲国家密切协作，推动中非合作在新时期取得新成果。

伦古请杨洁篪转达对习近平主席和中国人民的新春问候和良好祝愿，对中国共产党成立100周年、领导中国人民取得辉煌成就表示热烈祝贺。赞方感谢中方长期支持和帮助，将坚定奉行一个中国政策，愿与中方一道，深化务实合作，造福两国人民。

同日，杨洁篪还会见了赞比亚外长马兰吉等内阁成员。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）

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