人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“可持续发展之路越走越宽”（我看中国脱贫攻坚）

本报记者  曲  颂
2021年02月24日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“去年7月，云南大理白族自治州全州11个贫困县全部脱贫摘帽。这是一项重大的成就。”在大理喜洲古镇生活了十几年的布莱恩·林登近日接受本报记者采访时认为，中国减贫事业取得显著成就，关键在于中国政府高度重视，持续向贫困地区投入各级资源。“发展应该因地制宜，充分考虑当地的自然和社会资源，大理和丽江找到了很好的模式。”

　　上世纪80年代，林登来中国留学。后来，他在中国拍过电影、当过记者，并在中国找到人生伴侣。2004年，林登一家卖掉在美国的房子，定居中国。

　　通过保护性地改造一座白族老院，林登的民宿喜林苑开张了。“有风景、有文化，也要有人情。”这是林登心中美丽乡村的样子。在喜洲十几年，林登见证了中国的山乡巨变。“没想到在这样一个偏僻的地方，当地脱贫攻坚能做得这么好。”林登说，村里供水供电系统更完善了，农村教育质量显著提高，互联网普及率更高，人们保护古代文化建筑的意识更强。“互联网为改善村民生活发挥了积极作用，电子商务的蓬勃发展也为村民铺就了致富路。”

　　当地基础设施建设不断取得的进展让林登印象深刻。“近年来，云南很多地区陆续通了高铁和高速公路，建起了新机场，还有了更多新的学校、医院、公园、图书馆……如此大规模的基础设施建设离不开政府的资金和人力支持。”林登举例说，为了保护洱海，当地政府计划建成1806座房屋，以安置生态搬迁移民。“很多医疗专家从北京、上海等大城市来到云南基层的医院和诊所，为患者带来更好服务，也为当地医生带来更先进的知识，提高了当地人民的健康水平。”

　　“不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样的一个镇市，真是世外桃源啊！”老舍笔下的喜洲古镇，依然保持着千百年来的风韵。在林登看来，得益于中国政府对洱海的保护治理，比如在洱海沿岸规划湿地和保护区，建设闭合生态廊道，限制化肥使用等，洱海的美丽可以世世代代延续下去。“相信未来我们能在经济发展与环境保护之间找到更好平衡，可持续发展之路越走越宽。”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部