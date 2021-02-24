本报记者 曲 颂

“去年7月，云南大理白族自治州全州11个贫困县全部脱贫摘帽。这是一项重大的成就。”在大理喜洲古镇生活了十几年的布莱恩·林登近日接受本报记者采访时认为，中国减贫事业取得显著成就，关键在于中国政府高度重视，持续向贫困地区投入各级资源。“发展应该因地制宜，充分考虑当地的自然和社会资源，大理和丽江找到了很好的模式。”

上世纪80年代，林登来中国留学。后来，他在中国拍过电影、当过记者，并在中国找到人生伴侣。2004年，林登一家卖掉在美国的房子，定居中国。

通过保护性地改造一座白族老院，林登的民宿喜林苑开张了。“有风景、有文化，也要有人情。”这是林登心中美丽乡村的样子。在喜洲十几年，林登见证了中国的山乡巨变。“没想到在这样一个偏僻的地方，当地脱贫攻坚能做得这么好。”林登说，村里供水供电系统更完善了，农村教育质量显著提高，互联网普及率更高，人们保护古代文化建筑的意识更强。“互联网为改善村民生活发挥了积极作用，电子商务的蓬勃发展也为村民铺就了致富路。”

当地基础设施建设不断取得的进展让林登印象深刻。“近年来，云南很多地区陆续通了高铁和高速公路，建起了新机场，还有了更多新的学校、医院、公园、图书馆……如此大规模的基础设施建设离不开政府的资金和人力支持。”林登举例说，为了保护洱海，当地政府计划建成1806座房屋，以安置生态搬迁移民。“很多医疗专家从北京、上海等大城市来到云南基层的医院和诊所，为患者带来更好服务，也为当地医生带来更先进的知识，提高了当地人民的健康水平。”

“不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样的一个镇市，真是世外桃源啊！”老舍笔下的喜洲古镇，依然保持着千百年来的风韵。在林登看来，得益于中国政府对洱海的保护治理，比如在洱海沿岸规划湿地和保护区，建设闭合生态廊道，限制化肥使用等，洱海的美丽可以世世代代延续下去。“相信未来我们能在经济发展与环境保护之间找到更好平衡，可持续发展之路越走越宽。”

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）

(责编：胡永秋、牛镛)